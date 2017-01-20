Займитесь рутиной: гороскоп на 21 апреля

Наилучшим образом подходит для неторопливой монотонной работы. Энергетический потенциал этого дня будет не очень высок, а потому лучшее решение на сегодня — заниматься рутинными делами и не браться за новые проекты.

Овен:

Овнам необходимо отказаться от спешки и суеты в процессе выполнения очень ответственной работы. Пусть вы потратите на этот проект чуть больше времени, чем изначально планировали, главное, что такой подход избавит вас от множества неприятностей.

Телец:

Тельцам в этот день не стоит тратить своё время на пустую болтовню с коллегами. Если вы то и дело будете отвлекаться от выполнения своих непосредственных дел, именно ваша фамилия может оказаться в списке кандидатов на увольнение.

Близнецы:

Близнецы сегодня продемонстрируют своему вышестоящему руководству, что достойны носить звание «лучший работник месяца». Энтузиазм, с которым вы примитесь за дела, заразит ваших коллег, которые также вступят в борьбу за престижное звание и крупную премию.

Рак:

Ракам не удастся в полной мере удовлетворить свою потребность в красоте и изяществе. Предмет, который вы захотите приобрести, чтобы оживить свой привычный интерьер, вызовет у вас огромное восхищение, но, увы, вам пока не хватит денежных средств на эту покупку.

Лев:

Львов в этот день будет интересовать только своё личное финансовое процветание. Вы резко «отошьёте» всех людей, которые будут вам мешать досрочно закончить перспективный проект и получить за него весьма достойное вознаграждение.

Дева:

Девы сегодня станут безоговорочными лидерами и в решении служебных дел, и в устранении семейных неприятностей. Когда вы с успехом выполните все дела, вас охватит невероятная гордость собой и твёрдое осознанье того, что вы — победитель.

Весы:

У Весов сегодня не возникнет особых проблем. Единственная трудность, с которой вам придётся бороться — это неумение держать язык за зубами в момент, когда следует промолчать, и склонность доверять свои мысли первому встречному.

Скорпион:

Скорпионам сегодня не рекомендуется браться за выполнение чужих обязанностей. Эти мероприятия отнимут у вас много сил, а результат окажется довольно плачевным (вы не получите никакой благодарности за свои старания).

Стрелец:

Стрельцы в этот день будут сосредоточены на вопросах правильного питания и здоровья. Чтобы вернуть себе подтянутый силуэт, вы составите план спортивных тренировок и окончательно вычеркните из своего рациона любимые продукты.

Козерог:

Козерогам сегодня предстоит побывать на обильном застолье в окружении очень приятных людей. Это мероприятие доставит вам море позитива, однако завтра последствия переедания и употребления алкоголя не лучшим образом отразятся на вашем самочувствии.

Водолей:

Водолеи сегодня проявят деловой подход к построению своих семейных отношений. Вы придёте к выводу, что только так, путём чёткого распределения обязанностей и бюджета, вам удастся полностью устранить все домашние неурядицы.

Рыбы:

Рыбы сегодня будут на редкость предприимчивы. Природная смекалка поможет вам сделать очень выгодное вложение денежных средств, осуществить какой-то обмен или продать по высокой цене предмет, которым вы сами уже не пользуетесь.