Займитесь работой: гороскоп на 21 сентября

День оптимально подходит для проведения деловых совещаний и важных переговоров. Любого рода соглашения и договорённости, заключённые в этот день, принесут хорошие результаты и подарят каждой из заинтересованных сторон массу поводов для восторга.

Овен:

Интеллектуальный потенциал Овнов окажется не очень высоким. Вы будете затрудняться с принятием решений даже по самым банальным служебным вопросам (учтите этот момент в планировании дел на сегодня).

Телец:

Тельцы попробуют привлечь богатство очень сомнительным способом. Последовав совету кого-то из друзей, вы приобретёте магический амулет и будете надеяться, что с помощью этой вещицы в вашем кошельке чудесным образом появится наличность.

Близнецы:

Близнецов сегодня ожидает большой успех в поисках новых инвесторов или бизнес-партнёров. Однако прежде, чем подписывать любого рода контракт, убедитесь, что ваши потенциальные союзники пользуются уважением в профессиональном сообществе.

Рак:

Раки в этот день будут пользоваться повышенной популярностью у лиц противоположного пола. Этот успех настолько вскружит вам голову, что вы позволите себе кокетство и флирт за спиной у своей второй половинки.

Лев:

Львы сегодня не смогут нормально донести до своего ребёнка прописные истины и нормы морали. Обсуждая какое-то курьёзное происшествие с участием своего младшего родственника, вы не сдержите смех, что мало поспособствует педагогическому эффекту беседы.

Дева:

Девам сегодня не стоит делать окончательные выводы и умозаключения. Пока вы не располагаетесь необходимым количеством информации, высок риск, что вы допустите ошибку в вопросе, который не допускает халатное отношение.

Весы:

Весы встретят день в легкомысленном настроении. За шутками и весельем часы на службе пролетят заметно быстрей, но подобное отношение к работе встретит осуждение со стороны вашего вышестоящего руководства.

Скорпион:

Скорпионы в этот день будут искать средства для финансирования своего нового проекта. Когда вы поймёте, что среди ваших родственников и друзей нет желающих поддержать столь авантюрную задумку, вы испытаете обиду и сильнейшее недовольство.

Стрелец:

Стрельцам предстоит долгое и малоприятное объяснение со своей второй половинкой. Вы будете мучительно искать аргументы, объясняющие недавний инцидент, но потом решите, что «чистосердечное признание» должно смягчить вашу участь.

Козерог:

Козерогам в этот день суждено получить очень приятный подарок. Человек, которому в прошлом вы помогли избавиться от многих проблем, решит вас отблагодарить и ради осуществления этой цели не поскупится на средства.

Водолей:

Водолеи сегодня получат возможность расширить свои профессиональные навыки. Сложная ситуация, которую вам предстоит преодолеть в рабочие часы, станет для вас неплохой практической тренировкой, хотя в момент кризиса вы не сможете найти в ней ни одного преимущества.

Рыбы:

Рыбы в этот день будут смотреть на окружающий мир слишком оптимистично. По вине своей излишней мечтательности вы не сможете объективно оценить происходящее. Кроме того, эти «розовые очки» помешают вам почувствовать фальшь в словах кого-то из близких.