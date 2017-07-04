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Завтра в Сумах пройдет ярмарка

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Завтра в Сумах пройдет ярмарка

19 августа в Сумах по ул. Первомайской, 29 (прилегающая территория
Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации) состоится
областная ярмарка «Яблочный спас».
Открытие ярмарки, организатором-распорядителем которого выступит
Департамент агропромышленного развития облгосадминистрации, состоится
19 августа в 8:00.
На ярмарке каждый желающий сможет приобрести качественную и безопасную
сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей, а также
продукцию предприятий пищевой промышленности.
Гостям будет представлен широкий выбор высококачественного меда, яблок,
плодово-ягодной продукции, мясо-копченых, колбасных, хлебобулочных,
макаронных изделий в ассортименте, а также крупы, масло и другая продукция
высшего сорта от лучших производителей области.

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