Завтра в Сумах пройдет ярмарка

19 августа в Сумах по ул. Первомайской, 29 (прилегающая территория

Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации) состоится

областная ярмарка «Яблочный спас».

Открытие ярмарки, организатором-распорядителем которого выступит

Департамент агропромышленного развития облгосадминистрации, состоится

19 августа в 8:00.

На ярмарке каждый желающий сможет приобрести качественную и безопасную

сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей, а также

продукцию предприятий пищевой промышленности.

Гостям будет представлен широкий выбор высококачественного меда, яблок,

плодово-ягодной продукции, мясо-копченых, колбасных, хлебобулочных,

макаронных изделий в ассортименте, а также крупы, масло и другая продукция

высшего сорта от лучших производителей области.