Завод за год

Как «вырастить» в чистом поле инновационный производственный комплекс, что связывает далекую Италию и наши родные Сумы и как производится «все лучшее — детям», знают в ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА».

В июле 2017 г. в Сумах по адресу: пр-т Курский, 147/4 будет запущен новый завод по производству упаковки для детского питания с полным циклом производства. Предприятие появилось в результате расширения производственных мощностей компании ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА». Напомним, что она была основана итальянской компанией Guala Pack S.p.A и украинско-польским акционерным обществом «Технология» 06 февраля 2014 г. А 4 сентября 2014 г. уже произошло официальное открытие производственного цеха ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА», который разместился в помещении, арендованном у АО «Технология». Во время церемонии открытия CEO (Генеральный директор Guala Pack Group) г-н Микеле Гуала пообещал, что в ближайшем будущем в городе будет построен полноценный завод.

Начиная с 2014 г. по сегодняшний день производство упаковки для детского питания расширялось и наращивало производственные мощности, в ассортименте появлялись новые виды продукции. Несмотря на то что состояние украинской экономики в целом вызывает у инвесторов справедливые опасения, итальянские партнеры сделали ставку на сумскую команду — и не прогадали. За время работы коллектив «ГУАЛАПАК УКРАИНА» показал отличные результаты и сумел наладить стабильно развивающееся производство. Поэтому было принято решение о строительстве новых производственных площадей. Завод был возведен в рекордно короткий срок – всего один год прошел с момента получения разрешения на начало строительства до окончания работ.

Невозможного нет

Возведение такого сложного объекта стало действительно ответственной задачей, и вызов приняла генподрядная организация ООО «Строительно-монтажное управление №3». Любой профессиональный строитель скажет, что построить завод площадью около 13,5 тыс. кв. м за один год – это сложнейшая задача, требующая высокого уровня профессионализма, опыта, производственной дисциплины и эффективного управления человеческими и техническими ресурсами. Для изучения современных технологий представители генподрядчика посетили ряд предприятий в Италии и Польше.

Когда-то на месте будущего завода по производству упаковки для детского питания располагалось старое троллейбусное депо. Много времени и сил занял демонтаж фундамента и других строительных конструкций для подготовки площадки к началу работ. Установка металлоконструкций и укладка кровли были выполнены до наступления холодов. Даже зимний период не стал помехой для строителей: выполнялись внутренние отделочные и электромонтажные работы. На объекте трудится более 100 человек, привлечены 12 субподрядных организаций.

По словам председателя совета директоров ООО «Строительно-монтажное управление №3» Николая СЕРДЮКА, к настоящему моменту строительные работы по возведению производственных помещений выполнены на 95%. Параллельно завершению строительных работ проводится перемещение производственного оборудования в новые помещения, благоустройство территории (укладка тротуарной плитки на внутриобъектных дорогах, парковке; подсыпка грунта для газонов и т.п.) и внутренние отделочные работы административно-бытового корпуса. Возведение этого объекта было выполнено в основном сумскими строителями, и всего несколько субподрядных организаций были приглашены из других регионов.

Уникальное производство

Компания «ГУАЛАПАК УКРАИНА» входит в группу компаний Gualapack Group, которая насчитывает 11 предприятий по всему миру, расположенных в таких странах, как Италия, Румыния. Украина, Коста-Рика, США, Китай, Япония.

О новом производственном комплексе, оборудованном по мировым стандартам безопасности упаковочных материалов, рассказал генеральный директор ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» Сергей ЗАЕЦ.

Строительство завода выполнено в соответствии с требованиями стандартов производства «чистых помещений». В цехе будет поддерживаться избыточное давление + 3-5 Па относительно внешней среды, что позволит предупредить попадание загрязнений из внешней среды в помещение. Внутри производственного цеха предусматривается установка специальной системы пятикратного воздухообмена с трехступенчатой фильтрацией и системы кондиционирования воздуха, которые обеспечат одинаковый температурный режим независимо от времени года. В соответствии с требованиями технологического процесса все работники работают в специальной одежде (защитные халаты, шапочки, перчатки, бахилы), перед входом в цех они проходят через санпропускник, который обеспечивает стерилизацию рук и ног, и только после этого они могут попасть внутрь производственного помещения. Все сотрудники проходят медицинское обследование не менее одного раза в год, а также ежедневно заполняют декларацию о состоянии здоровья.

В августе 2017 г. планируется проведение аудита нового завода на соответствие требованиям стандарта BRC IoP (безопасность пищевой упаковки) с участием международных аккредитованных аудиторов итальянского офиса Bureau Veritas.

«Мы постоянно разрабатываем решения, позволяющие минимизировать негативное воздействие предприятия на экологию. Последние разработки касаются процесса производства пакетов, которые изготавливаются из биоразлагаемого материала. Нам необходимо думать о будущем новых поколений, поэтому политика компании направлена на использование материалов, которые не наносят вред окружающей среде. Также на предприятии внедрена сертифицированная система контроля качества, которая гарантирует абсолютную безопасность готовой продукции. Мы просто не имеем права на брак, так как производим упаковку для детей. 24 часа в сутки наша лаборатория со специальным оборудованием, позволяющим применять неразрушающие методы контроля, тщательно проверяет выпускаемую продукцию», — объясняет генеральный директор компании.

Благо творят

Новый завод — новые цели и горизонты. Впрочем, одно остается неизменным: коллектив «ГУАЛАПАК УКРАИНА», следуя старой доброй традиции, особое внимание уделяет реализации благотворительных проектов для детей. «Благотворительность — это часть корпоративной политики компании, которая включает в себя развитие бизнес-сообщества, внимание к вопросам экологии, социальную ответственность и заботу о сотрудниках. Мы не можем оставаться равнодушными к проблемам детей, ведь наше производство работает именно для младшего поколения», — объясняет генеральный директор.

ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА является членом Благотворительного фонда «Технология». В прошлом году фондом были реализовані пять программ, среди которых: хирургическое отделение областной больницы, оборудование для реанимационного, эндоскопического и офтальмологического отделений Сумской городской детской клинической больницы им. Святой Зинаиды, обустройство реабилитационных центров для детей-инвалидов, финансирование поставок детского питания в детские дома и дом малютки. На текущий год компания запланировала реализацию масштабного благотворительного проекта в Сумской областной детской больнице. О какой конкретно помощи идет речь, руководство компании нам не сообщило: здесь привыкли говорить не о планах и намерениях, а о реальных результатах.

In English, please

Успех предприятия зависит от эффективной работы сотрудников. Поэтому забота о коллективе является одним из приоритетов компании ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА». Вложение средств в обучение персонала сегодня является важной и эффективной инвестицией в будущее компании. Так как официальным языком общения внутри группы компаний Gualapack Group является английский, на предприятии организованы бесплатные курсы изучения языка для сотрудников всех категорий (от рабочих до офисного персонала) с последующей аттестацией и дополнительным премированием.

«80% офисных сотрудников — англоговорящие. Хорошее знание языка — одно из основных требований к работнику, который хочет развиваться. Ведь рабочий процесс становится эффективнее, если работник любого подразделения может обратиться к своему иностранному коллеге без переводчика и непосредственно получить консультацию или информацию из первых уст. Поэтому три раза в неделю на предприятии проходят занятия с участием преподавателей из местных вузов для тех сотрудников, которые хотят повысить свой уровень владения английским языком», — рассказали нам на предприятии.

Не останавливаться на достигнутом

На ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» нам сообщили, что у них у же есть новые планы по производственным площадкам, ассортименту продукции и даже, возможно, по воплощению новых идей в новые заводы, но снова говорить о конкретных планах никто не стал — сказали: «Ждите реальных проектов…»

Лучше пусть будет так, чем наговорят, а затем ничего не сделают.

ИД