С 15 ноября исполнять обязанности директора казенного завода «Звезда» будет главный инженер предприятия Андрей Ярош. Надежда Кошкарова, которая руководила казенным заводом «Звезда» чуть больше трех лет, ушла с должности. Об этом сообщает Шостка.INFO.
Завод на Сумщине сменил руководителя
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