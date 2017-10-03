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Завод на Сумщине сменил руководителя

Сегодня, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Завод на Сумщине сменил руководителя

С 15 ноября исполнять обязанности директора казенного завода «Звезда» будет главный инженер предприятия Андрей Ярош. Надежда Кошкарова, которая руководила казенным заводом «Звезда» чуть больше трех лет, ушла с должности. Об этом сообщает Шостка.INFO.

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