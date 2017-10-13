Затмите всех: гороскоп на 16 ноября

Усилится желание выглядеть на все сто и производить неизгладимое впечатление на окружающих. Чтобы удовлетворить свою тягу к эстетике, сегодня можно посетить салон красоты, приобрести новый наряд или купить пару изысканных аксессуаров.

Овен:

Овны сегодня найдут очень необычный способ для решения своей давней проблемы. Когда все трудности для вас останутся позади, вы облегчённо вздохнёте и сможете наконец приступить к реализации новой перспективной идеи.

Телец:

Тельцы сегодня вдохновят на подвиги кого-то из своего близкого окружения. После задушевного разговора, в ходе которого вы проявите себя как мудрый наставник и терпеливый учитель, ваш друг многое поймёт и кардинально пересмотрит своё отношение к жизни.

Близнецы:

Близнецы сегодня столкнутся с внезапным ухудшением самочувствия. Вам желательно провести этот день в постели или, если такой возможности нет, за выполнением только самых необременительных служебных дел и заданий.

Рак:

Раки сегодня очень энергично приступят к выполнению служебных обязанностей. Во второй половине дня ваш энтузиазм без следа испарится, и вы решите скоротать часы, оставшиеся до конца рабочего дня, за неторопливым общением с коллегой.

Лев:

Львам сегодня стоит спросить совет у своей интуиции. Решая какой-то сложный профессиональный вопрос, вы получите подсказку от своего «шестого чувства», и впоследствии вам придётся признать, что именно этот знак являлся ключом к решению вашей проблемы.

Дева:

Девам следует воздержаться от грубости в процессе общения со своими родителями. Не забывайте о разнице во взглядах, которая существует между поколениями, и постарайтесь доказывать свою позицию предельно тактично и вежливо.

Весы:

Весам сегодня не захочется совершать масштабные подвиги на работе. Вы ограничите себя выполнением ряда рутинных дел, в промежутках между которыми будете с кем-то болтать в социальных сетях и выпьете чашечку кофе.

Скорпион:

Скорпионы сегодня пойдут на риск ради максимально быстрой реализации своего проекта. Этот подход принесёт вам положительные плоды, но впредь вам не стоит активно использовать шаги, которые могут привести к непредсказуемому результату.

Стрелец:

Стрельцы в этот день получат неожиданную прибыль. Деньги, которые появятся в вашем кошельке, постарайтесь потратить максимально дальновидно (например, отложите их на «чёрный день» или оставьте на непредвиденные расходы).

Козерог:

Козероги сегодня не станут выяснять кто прав, а кто виноват в возникновении семейных неурядиц. Утром перед работой вы поставите ультиматум своим домочадцам — до вечера конфликт должен быть устранен, в противном случае вы примите радикальные меры.

Водолей:

Водолеи предпочтут трудиться в полном одиночестве. Вам не понравится, что каждый из ваших коллег будет предлагать свои методы для реализации проекта, который всегда был и остаётся вашей личной задумкой.

Рыбы:

Рыбы сегодня откажутся от своей природной скромности при решении какого-то служебного вопроса. Чтобы начальство начало вас уважать, вы, успешно устранив проблему, не преминете сообщить своему боссу, что именно вам принадлежит эта заслуга.