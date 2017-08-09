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Затерянный мир на Сумщине (фото)

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Всегда интересно находить места, открытые для каждого — но при этом остающиеся затерянными уголками, о которых мало кто знает. К таким относится железнодорожная станция «Рябушки» на Сумщине. За день тут проходит всего четыре рельсовых автобуса (два в одну сторону и столько же обратно). Они перевозят 5—6 пассажиров: летом больше, зимой может вообще никого не быть. Мы отправились туда, чтобы увидеть, каково это — жить в затерянном мире, — сообщает «Сегодня».
ИСТОРИЯ. Станция была построена в 1894 году, и с тех пор здание лишь несколько раз ремонтировали. Например, совсем недавно печное отопление поменяли на электрическое. Название станции пошло от богатого казака по фамилии Рябушко: он приехал жить в эти края со своим семейством и очень скоро обзавелся целым хутором. Раньше станция была большой, с тремя линиями, на которых формировали составы. Был даже собственный свеклопункт. Но в 1990-е годы станцию уменьшили, оставив всего одну линию и тупичок.
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. При станции — три квартиры, в разное время тут жили семьи железнодорожников. Сейчас одну квартиру занимает семья 37-летней дежурной по станции Татьяны Кукотенко. Это квартира ее детства: раньше она жила тут с мамой, которая тоже работала дежурной, а сейчас — с дочкой-выпускницей и мужем. Удобства на улице, воду приносит из соседней комнаты. Отопление до сих пор печное: за зиму «сжигают» дров на 3—4 тысячи гривен. Зато «коммуналка» дешевая: была 3 гривни, а сейчас подняли больше чем в 2 раза — до 7 гривен.
Буквально в 50 метрах находится хутор, в котором официально прописано 9 человек (летом, правда, приезжают дачники). Дом, если найдете целый или согласитесь вложиться в ремонт живописных руин, обойдется в 3—4 тысячи гривен. Магазина нет: пару раз в неделю приезжает автолавка. Но местные утверждают, что с шопингом никаких проблем: можно сесть на рейковый автобус и поехать за покупками в соседний Лебедин. А вокруг леса, где растут грибы и ягоды — было бы желание собирать.
ЖИЗНЬ ДЕЖУРНОЙ: МЕЧТА ЗАТВОРНИКА
Дежурства тут: «день/ночь — два дня дома», а работа — мечта для любителей одиночества. Обязанности — «встречать и провожать» поезда, выписывать билеты, убирать снег зимой и ухаживать за клумбами летом. После каждого поезда — прогулка: нужно пройти 800 метров к стрелочному посту и подготовить путь для следующего. «Летом проще. А зимой, когда снега по пояс, это целое испытание!» — рассказывает дежурная Руслана. Девушки говорят, оставаться по ночам не страшно: чужих тут нет, в гости могут заглянуть разве что лисицы и кабаны.
РЕЛЬСОВЫЙ ШИК: АВТОБУСЫ ИЗ ЕВРОПЫ
Лет 5 назад вместо обычных поездов с несколькими вагонами, которые выполняли функцию пригородных электричек, тут начали ходить вот такие рельсовые автобусы, купленные в ЕС. Местные привыкли, а вот те, кто видит их впервые — шокированы! Тут удобные сиденья и даже вакуумный туалет. Час дороги до Сум (билет стоит 7 грн) пролетели, как захватывающая экскурсия: тихо едет автобус, за окном — невероятной красоты пейзажи. О том, что мы на родине, напоминают только бабушки с авоськами и ведрами ягод, заботливо прикрытых лопухами. Но есть и суровые правила: с велосипедами вход запрещен: его нужно разобрать и спрятать в чехол.
СТАНЦИИ ЧЕРНОБЫЛЯ: 15 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
Станций с минимумом пассажиров в Украине хватает. Тем не менее они живут. Там работают люди, проходят поезда, высаживают цветы, убирают платформы…
А вот в Чернобыльской зоне время буквально остановилось. Многие станции здесь буквально поглотила природа: пейзаж здесь, как кадры из постапокалиптического фильма. Но люди здесь работают: каждое утро из Славутича выезжает три «атомных» электрички и без остановок мчат в зону отчуждения, привозя работников, которые обеспечивают бесперебойную работу сообщения «большой земли» с Чернобылем.
Раньше работала станция «Пересадочная»: тогда все было продумано так, чтобы поезда не покидали зону отчуждения. На нее приезжали электрички с сотрудниками атомной станции, их высаживали на платформах, а оттуда их забирал специальный чернобыльский поезд, который и отвозил людей на работу. Вечером их опять доставляли на «Пересадочную». Эта станция не работает уже 15 лет, и время обошлось с ней беспощадно: деревья проросли даже сквозь бетонные конструкции. Сотрудники приезжают сюда, лишь чтобы подрезать им ветки и не дать им порвать линии электропередач. Чернеют остовы брошенных поездов: в свое время вандалы растащили на металлолом все, до чего смогли дотянуться.
«Несколько дней пилили, что-то там стучали, все внутренности доставали… Нам форму выдали вторую только для работы в зоне, а тут люди ради металлолома так здоровьем рискуют!» — удивлялся путеец Михаил.
Несмотря на то что здесь нет ни людей, ни машин, система сигнализации работает исправно. Конечно, шлагбаум не опускается, и нет преград на переездах. Но сирена завывает, а фонари мигают. И со стороны это выглядит жутковато: пустота, тишина и этот предупреждающий сигнал, который слышат только многочисленные лесные звери.

Автор фото: Анатолий Бойко, «Сегодня»
Есть такая профессия. Встречать и провожать поезда
Перевод стрелок. Обычно это делать не требуется, но мне разрешили попробовать свои силы
Никого нет. На хуторе прописаны 9 человек
Дежурная. Работает за антикварным столом
Зал ожидания. Недавно сделали ремонт
Стрелочный пост. Тут формируют путь
Билеты выписывают вручную
Каждый поезд — событие
Прибытие. За день проходит всего четыре рейса
Внутреннее убранство. Есть все для комфортной поездки
Остановка. Удивительно, как хорошо сохранилось здание. Фото: Е. Лось
«Пересадочная». За 15 лет без людей здесь победили деревья. Фото: Е. Лось
Вечный покой. Поезд остался ржаветь и разрушаться. Фото: Е. Лось

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