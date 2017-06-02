Зарплаты украинских министров (инфографика)

Украинские чиновники могут похвастаться зарплатами в сотни тысяч гривен в месяц, а если большому окладу мешает закон – на помощь приходят премии за качественную и эффективную работу. Увидеть, сколько реально получают украинские чиновники, помогли заполняемые ими электронные декларации. Так, самый крупный оклад – у главы НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева – около 1,6 млн грн. Также в топ-пятерке разместились главы «Укрзализницы» (461 тыс. грн) и «Укрпочты»(333 тыс. 440 грн) и два банковских чиновника: руководители Ощадбанка (200 тыс. грн) и НБУ (161 тыс. 646 грн), — сообщает РИА Новости Украина