Зарплаты в Украине: где и сколько (инфографика)

Больше всего в Украине можно заработать в сфере финансовой и страховой деятельности. Средняя зарплата таких специалистов составляет почти 12 000 гривен, — сообщает 24 канал.

По данным Госстата, размер средней зарплаты в Украине колеблется от 4,6 тыс. Грн до 11,8 тыс. грн в зависимости от вида деятельности.

Немного меньше финансистов и страховщиков зарабатывают специалисты в сфере информации и телекоммуникации — 11,2 тыс. Грн. Украинцы, которые осуществляют профессиональную деятельность в НАУЧНО и технической сфере, зарабатывают до 9 тыс. Грн.



Наибольшие зарплаты — в сфере финансовой и страховой деятельности

Наименьшие же в Украине зарплаты — в сферах питания (4,6 тыс. грн), сельского, лесного и рыбного хозяйства (4,8 -5,1 тыс. Грн).

Педагоги и медики зарабатывают тоже больше всего — до 5,3 тыс. грн.

Зарплаты медиков и учителей — среди самых низких

Напомним, 31 мая Кабинет Министров пересмотрел прогноз уровня среднемесячной заработной платы в Украине с 5988 гривен до 7104 гривен. Это означает, что уже в ближайшее время в украинском вырастут зарплаты.