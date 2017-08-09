В Заречном райсуде Сум переизбрали следственных судей

Собрание судей Заречного районного суда г. Сум переизбрали четырех следственных судей.

С 11 октября 2017 года вводится в действие решение собрания судей Заречного районного суда г. Сум.

Данным решением 4 судей избрали сроком на два года следственными судьями, они входят в состав коллегии по рассмотрению уголовных дел и дел об административных правонарушениях, а именно:

* Шершака Николая Ивановича;

* Капкина Александра Борисовича;

* Малеванную-Когер Викторию Валентиновну;

* Янгеля Евгения Васильевича.

В резерв следственных судей также отнесли Климашевскую Ирину Валентиновну и Сибилева Алексея Валерьевича, которые после получения полномочий автоматически включаются в состав следственных судей.