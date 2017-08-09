Собрание судей Заречного районного суда г. Сум переизбрали четырех следственных судей.
С 11 октября 2017 года вводится в действие решение собрания судей Заречного районного суда г. Сум.
Данным решением 4 судей избрали сроком на два года следственными судьями, они входят в состав коллегии по рассмотрению уголовных дел и дел об административных правонарушениях, а именно:
* Шершака Николая Ивановича;
* Капкина Александра Борисовича;
* Малеванную-Когер Викторию Валентиновну;
* Янгеля Евгения Васильевича.
В резерв следственных судей также отнесли Климашевскую Ирину Валентиновну и Сибилева Алексея Валерьевича, которые после получения полномочий автоматически включаются в состав следственных судей.
В Заречном райсуде Сум переизбрали следственных судей
Собрание судей Заречного районного суда г. Сум переизбрали четырех следственных судей.
Напечатать Письмо автору Просмотров 111 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
09.08.2017, 11:26 Новость
Панорама Подписаться 09.08.2017, 11:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 449 Комментариев 0 Поддержали 0
09.08.2017, 09:19 Новость
Панорама Подписаться 09.08.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 364 Комментариев 0 Поддержали 0
09.08.2017, 08:33 Новость
Ирина Власова Подписаться 09.08.2017, 08:33 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 040 Комментариев 0 Поддержали 0
09.08.2017, 07:38 Новость
Панорама Подписаться 09.08.2017, 07:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 971 Комментариев 0 Поддержали 0
08.08.2017, 16:46 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 08.08.2017, 16:46 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 231 Комментариев 0 Поддержали 0
08.08.2017, 15:49 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.08.2017, 15:49 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 192 Комментариев 0 Поддержали 0
08.08.2017, 12:37 Новость
Панорама Подписаться 08.08.2017, 12:37 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 204 Комментариев 0 Поддержали 0
07.08.2017, 13:23 Новость
Панорама Подписаться 07.08.2017, 13:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 398 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Сегодня, 15:44
admin adminych Подписаться Сегодня, 15:44 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0 Поддержали 0
18.10.2017, 13:53
admin adminych Подписаться 18.10.2017, 13:53 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0 Поддержали 0
17.10.2017, 14:09
admin adminych Подписаться 17.10.2017, 14:09 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 211 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 508 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
17.10.2017, 16:05
admin adminych Подписаться 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 11:54
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 11:11
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0 Поддержали 0
06.10.2017, 14:19
admin adminych Подписаться 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
БАРАНЫ делали медицинскую "реформу". Народ, НЕЛЬЗЯ ВОРОВ и МАРОДЁРОВ выбирать у власть (тем более бывших членов ШАЙКИ Януковича), иначе они ОТБЕРУТ ...Сегодня, 23:44
За Ксюшу проголосуют все, кто смотрит Дом-2. А это большая половина лектората Навального. Ксюша - проект кремля.Сегодня, 08:07