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В Заречном райсуде Сум переизбрали следственных судей

Сегодня, 15:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Заречном райсуде Сум переизбрали следственных судей

Собрание судей Заречного районного суда г. Сум переизбрали четырех следственных судей.
С 11 октября 2017 года вводится в действие решение собрания судей Заречного районного суда г. Сум.
Данным решением 4 судей избрали сроком на два года следственными судьями, они входят в состав коллегии по рассмотрению уголовных дел и дел об административных правонарушениях, а именно:
* Шершака Николая Ивановича;
* Капкина Александра Борисовича;
* Малеванную-Когер Викторию Валентиновну;
* Янгеля Евгения Васильевича.
В резерв следственных судей также отнесли Климашевскую Ирину Валентиновну и Сибилева Алексея Валерьевича, которые после получения полномочий автоматически включаются в состав следственных судей.

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