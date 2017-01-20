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Заразительный день: гороскоп на 31 марта

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Заразительный день: гороскоп на 31 марта

Заметно повысится энтузиазм, необходимый для планомерного движения к намеченным целям. Положительный заряд этого дня станет отличным подспорьем и для устранения всех препятствий на личном фронте, и для совершения подвигов в профессиональной сфере.
Овен:
Овнам в этот день суждено обрести полную внутреннюю гармонию. В момент, когда вам удастся устранить разногласия с домочадцами и добиться колоссальных профессиональных высот, вы будете мечтать об одном — чтобы этот период продлился как можно дольше.
Телец:
Тельцам сегодня ни при каких условиях не стоит разглашать чужие секреты. Информация, которую вы взялись хранить, это не те сведения, о которых можно судачить в процессе обычной беседы.
Близнецы:
Единственным способом вернуть себе душевное равновесие для Близнецов сегодня станет прогулка по магазинам. Блуждая между стеллажей и витрин, вы забудете обо всём (даже о той особе, которая подарила вам шанс на сближение, а затем жестоко «отшила»).
Рак:
Раки медленно и с большим удовольствием примутся за выполнение служебных дел. Накануне долгожданного отпуска работа действительно будет приносить вам позитив вместо обычной усталости и раздражения.
Лев:
Настроение Львов сегодня будет бесповоротно испорчено по вине чьих-то нравоучений. Постарайтесь сдержаться от оскорбительных слов в адрес человека, который попытается дать вам «ценный» совет и затянет свой монолог на очень продолжительный отрезок времени.
Дева:
Необходимо вернуться на несколько шагов назад и обратиться к своему недавнему прошлому. Не жалейте о времени, потерянном на изучение старых документов, фото и ценных бумаг, ведь тайна, которую они вам поведают, дорогого стоит.
Весы:
Весам сегодня необходимо старательно сдерживать бьющие через край эмоции. Если вы хотя бы на миг утратите контроль над собой, вас ждут непредсказуемые последствия (конфликт с сослуживцами, ссора с родными или выговор от начальника, которому не понравится ваше заносчивое поведение).
Скорпион:
Служебная поездка, в которую Скорпионам предстоит отправиться в этот день, будет проходить при очень непредсказуемых обстоятельствах. Когда вам наконец удастся вернуться домой, вы примите решение, что в следующий раз отправитесь в путь только в сопровождении надёжного человека.
Стрелец:
Стрельцам много неприятных минут в этот день доставит общение с близкими. Крупные разногласия внутри стен вашего дома спровоцирует семейный бюджет, обсужденье которого постепенно перерастёт в громкую ссору.
Козерог:
Козероги проведут сегодняшний день в очень приятной компании. За оживлённой беседой со своим новым приятелем вы не заметите, как пролетит время, которое вы обещали потратить на выполнение ряда домашних обязанностей.
Водолей:
Водолеям сегодня предстоит отказаться от любого рода инициатив и строго следовать предписаниям медицинского специалиста. Внезапная болезнь застигнет вас буквально врасплох. По её вине вы будете вынуждены лечь в постель и отказаться от долгожданной поездки.
Рыбы:
Рыбы сегодня категорически откажутся замечать суровую правду жизни. Вам не захочется верить, что коллеги лишь потому прониклись к вам теплотой, что уже скоро вы получите назначение на руководящую должность.

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