Заповедный фонд Сумщины расширился

В области еще 3 природные территории объявлены объектами природно-заповедного фонда местного значения

Это гидрологический заказник «Дружба» в Лебединском районе, ботанический заказник «Ряснянский» на Краснопольщине и ландшафтный заказник «Овлаши» в Роменском районе.

Территория данных природных комплексов имеет природоохранное, научное, рекреационное, историко-культурное, эстетическое, эколого-просветительное значение, — сообщается на сайте Сумской ОГА.

На территории заказников растут редкие виды растений и обитают животные, занесенные в Красную книгу Украины. В частности, в заказнике «Овлаши» можно встретить усача земляного, крестоносца и жука-оленя. Флора заказников также является уникальной, ведь здесь растут брандушка разноцветная, горицвет весенний, гиацинтик бледный, пальчатокоринник мясокрасный и майский – также из списка Красной книги.