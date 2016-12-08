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Заповедный фонд Сумщины расширился

Сегодня, 13:24 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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Заповедный фонд Сумщины расширился

В области еще 3 природные территории объявлены объектами природно-заповедного фонда местного значения
Это гидрологический заказник «Дружба» в Лебединском районе, ботанический заказник «Ряснянский» на Краснопольщине и ландшафтный заказник «Овлаши»  в Роменском районе.
Территория данных природных комплексов имеет природоохранное, научное, рекреационное, историко-культурное, эстетическое, эколого-просветительное значение, — сообщается на сайте Сумской ОГА.
На территории заказников растут редкие виды растений и обитают животные, занесенные в Красную книгу Украины. В частности, в заказнике «Овлаши» можно встретить усача земляного, крестоносца и жука-оленя. Флора заказников также является уникальной, ведь здесь растут брандушка разноцветная, горицвет весенний, гиацинтик бледный, пальчатокоринник мясокрасный и майский – также из списка Красной книги.

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