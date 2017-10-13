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Запоминающийся день: гороскоп на 17 ноября

Сегодня, 06:20 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Запоминающийся день: гороскоп на 17 ноября

День запомнится как очень лёгкий и светлый момент, лишённый любого рода стрессов и волнений. Сегодня будут без особого труда удаваться даже те мероприятия, которые в другие дни вызывали стресс, досаду и огромное раздражение.
Овен:
Овны в этот день окажутся одни на один перед малоприятным фактом. Вы будете вынуждены признать, что для вас настало время кардинальных перемен во всех сферах жизни, и этот процесс уже начался без вашего прямого участия.
Телец:
Тельцам сегодня удастся произвести самое выгодное впечатление на потенциальных бизнес-партнёров. Вы настолько умело составите речь для презентации своих идей и проектов, что ваши будущие соратники просто не смогут ответить отказом.
Близнецы:
Близнецам придётся держать строгий контроль над своими эмоциями. Неоднократно вам захочется вспылить, нагрубить или другим способом проявить своё недовольство, но вы погасите эти порывы и тем самым избавите себя от множества неприятностей.
Рак:
Раки сегодня будут старательно скрывать своё истинное отношение к какому-то человеку. Вы решите, что пока не настал тот момент, когда вы можете открыто заявить о своих симпатиях и услышать в ответ заветное «да, ты мне тоже очень нравишься».
Лев:
Львы в этот день будут заняты бытовыми заботами. В вашем доме произойдёт поломка какого-то жизненно важного прибора, и по этой причине вы даже в служебные часы будете искать способ для устранения столь сложной проблемы.
Дева:
Девы сегодня проявят креативное отношение к своей работе. Отказ от стандартных норм и стереотипов подарит вам незабываемые эмоции, и вы примите решение, что и впредь будете активно использовать в делах новаторство и смелые эксперименты.
Весы:
Весам следует проявить умеренность в проведении экспериментов со своей наружностью. Не исключено, что вам не понравится слишком экстравагантная причёска или вы потеряете своё «Я», радикально поменяв привычный имидж.
Скорпион:
Скорпионы сегодня составят не лучшее впечатление о своём новом коллеге. Вы сделаете замечание человеку, который в рабочие часы позволяет себе откровенно лениться, после чего эта особа пополнит собой список ваших недоброжелателей.
Стрелец:
Стрельцы сделают очень странное приобретение. Шедевр современного искусства, который вы разместите дома или на месте своей работы, не сможете понять ни один человек из вашего ближайшего окружения.
Козерог:
Козерогов сегодня ожидает большой успех в процессе реформирования одного из аспектов своей жизни. Однако в попытках провести перемены, не забывайте о том, что всё новое — это огромный стресс, который может не лучшим образом отразиться на вашем здоровье.
Водолей:
Водолеи сегодня будут излишне откровенны. Конечно, у окружающих вызовут большой интерес интимные подробности вашей жизни, но вам стоит задуматься о том, что разговоры на столь деликатные темы, особенно с посторонними, далеко не всегда безопасны.
Рыбы:
Рыбам сегодня захочется попробовать свои силы в творчестве. Не исключено, что из-под вашего пера выйдет настоящий шедевр или с помощью кисти, красок и холста вы сотворите истинное произведение искусства.

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