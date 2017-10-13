Запоминающийся день: гороскоп на 17 ноября

День запомнится как очень лёгкий и светлый момент, лишённый любого рода стрессов и волнений. Сегодня будут без особого труда удаваться даже те мероприятия, которые в другие дни вызывали стресс, досаду и огромное раздражение.

Овен:

Овны в этот день окажутся одни на один перед малоприятным фактом. Вы будете вынуждены признать, что для вас настало время кардинальных перемен во всех сферах жизни, и этот процесс уже начался без вашего прямого участия.

Телец:

Тельцам сегодня удастся произвести самое выгодное впечатление на потенциальных бизнес-партнёров. Вы настолько умело составите речь для презентации своих идей и проектов, что ваши будущие соратники просто не смогут ответить отказом.

Близнецы:

Близнецам придётся держать строгий контроль над своими эмоциями. Неоднократно вам захочется вспылить, нагрубить или другим способом проявить своё недовольство, но вы погасите эти порывы и тем самым избавите себя от множества неприятностей.

Рак:

Раки сегодня будут старательно скрывать своё истинное отношение к какому-то человеку. Вы решите, что пока не настал тот момент, когда вы можете открыто заявить о своих симпатиях и услышать в ответ заветное «да, ты мне тоже очень нравишься».

Лев:

Львы в этот день будут заняты бытовыми заботами. В вашем доме произойдёт поломка какого-то жизненно важного прибора, и по этой причине вы даже в служебные часы будете искать способ для устранения столь сложной проблемы.

Дева:

Девы сегодня проявят креативное отношение к своей работе. Отказ от стандартных норм и стереотипов подарит вам незабываемые эмоции, и вы примите решение, что и впредь будете активно использовать в делах новаторство и смелые эксперименты.

Весы:

Весам следует проявить умеренность в проведении экспериментов со своей наружностью. Не исключено, что вам не понравится слишком экстравагантная причёска или вы потеряете своё «Я», радикально поменяв привычный имидж.

Скорпион:

Скорпионы сегодня составят не лучшее впечатление о своём новом коллеге. Вы сделаете замечание человеку, который в рабочие часы позволяет себе откровенно лениться, после чего эта особа пополнит собой список ваших недоброжелателей.

Стрелец:

Стрельцы сделают очень странное приобретение. Шедевр современного искусства, который вы разместите дома или на месте своей работы, не сможете понять ни один человек из вашего ближайшего окружения.

Козерог:

Козерогов сегодня ожидает большой успех в процессе реформирования одного из аспектов своей жизни. Однако в попытках провести перемены, не забывайте о том, что всё новое — это огромный стресс, который может не лучшим образом отразиться на вашем здоровье.

Водолей:

Водолеи сегодня будут излишне откровенны. Конечно, у окружающих вызовут большой интерес интимные подробности вашей жизни, но вам стоит задуматься о том, что разговоры на столь деликатные темы, особенно с посторонними, далеко не всегда безопасны.

Рыбы:

Рыбам сегодня захочется попробовать свои силы в творчестве. Не исключено, что из-под вашего пера выйдет настоящий шедевр или с помощью кисти, красок и холста вы сотворите истинное произведение искусства.