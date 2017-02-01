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Заплатят все! Тамады и конферансье должны подать декларации

Сегодня, 14:17 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Сумщина
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Заплатят все! Тамады и конферансье должны подать декларации

По сообщению ГФС в Сумской области, граждане, которые оказывают услуги на развлекательных мероприятиях (свадьбы, юбилеи, корпоративы, детские праздники, дни рождения и т. п) и получают при этом доход от лица, не являющегося налоговым агентом, обязаны включить заработанную и полученную сумму общего годового налогооблагаемого дохода. Указанная сумма должна быть отражена в налоговой декларации об имущественном состоянии прошлого года, которую необходимо подать в территориальный орган фискальной службы и уплатить налог с задекларированных доходов.

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы напоминают, граждане указанной категории обязаны в срок до 3 мая 2017 года предоставить налоговую декларацию, в которой будет отражена сумма полученного дохода и исчисленного налога. Сама же сумма налогового обязательства уплачивается гражданами самостоятельно до 1 августа 2017 года.

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