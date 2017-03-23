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Замирение с «энергорекетом» в Сумах

Сегодня, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Замирение с «энергорекетом» в Сумах

Отношения между «Сумыоблэнерго» и ОСМД города и области на сегодня урегулированы
Это бедствие для жителей многоквартирных домов началось гораздо раньше, чем стали происходить внезапные отключения электроэнергии в некоторых домах, и люди вышли пикетировать офис «Сумыоблэнерго» 31 марта. Председатель ОСМД «Прокофьева, 33» Андрей КАТРИЧ рассказал, что отключению электроэнергии предшествовала длительная переписка с филиалом «Сумське МРЕВ» ПАТ «Сумыобленерго». Суть обмена письмами и ответами сводилась к тому, что сначала от ОСМД требовали документы, которых не существует в принципе. «Наше ОСМД подало письмо и исчерпывающий перечень документов 12.01.2017, отказ мы получили 26.01.2017, хотя положенный для ответа срок — неделя, — рассказывает Андрей. — Потом «Сумыоблэнерго» потребовало за счет ОСМД установить общедомовой счетчик либо провести реконструкцию поэтажных электрощитов и распределительных коробок в подвале для опломбирования. Что касается общедомового счетчика, то ОСМД даже не имеет права оплачивать расход электроэнергии на основании его показаний». Все изложенное пока касалось только бумаги. Люди почувствовали мощь и беспредел 9 марта. Продолжаем рассказ Андрея Катрича: «В феврале «Сумыоблэнерго» направило письмо в ООО «Облсумылифт» о том, что в этот день с 9.00 до 16.00 будут производться ремонтные работы, требующие отключения электроэнергии, а «Облсумылифт» должен обеспечить безопасность. В доме отключили энергоснабжение на лифты, коммунальное освещение, и, главное, в этот список попали циркуляционные насосы горячей воды, то есть весь дом оказался еще и без горячего водоснабжения. Хочу подчеркнуть, отключение было произведено без предупреждения. Мы стали звонить на горячую линию «Сумыоблэнерго» — ответили, что никаких работ не проводится и отключений по данному адресу не зарегистрировано. Обман виден о всем!» А вот рассказ председателя ОСМД «Сумы, Мира, 34» Сергея АДАМОВИЧА: «Из обслуживающей наш дом организации сообщили, что 27 марта главный энергетик нашего ЖЭКа с представителем «Сумыоблэнерго» придут снимать показания общедомового счетчика. Товарищ от «Сумыоблэнерго» никаких показаний не снимал, просто отрезал провода — это люди видели». Законного письменного предупреждения с обоснованием со стороны «Сумыоблэнерго» тоже нет». О пикетировании офиса «Сумыоблэнерго» людьми, оставшимися без лифтов, света в подъездах и горячей воды, СМИ писали много — все местные сайты уделили внимание сенсации. В Сети также распространен текст, объясняющий позицию «Сумыоблэнерго». Коротко так: «Нет договора — нет электрчества. А заключать договор без выполнения ОСМД наших требований нет оснований». После пикетирования энергоснабжение восстановили, но претензии со стороны «Сумыоблэнерго» остались.
Возникшая проблема была вынесена на уровень Минрегиона Украины. Председатель Ассоциации ОСМД «Сумщина» Роман ГУЧЕНКО показал протокол совещания относительно проблемных вопросов во взаимоотношениях ОСМД и ПАТ «Сумыоблэнерго». Решение таково: «1. Рекомендувати НКРЕКП вжити заходів ліцензійного контролю відносно ПАТ “Сумиобленерго”. 2. Рекомендувати Сумській ОДА та виконкому Сумської міської ради взяти на контроль керівництва органу врегулювання ситуації, що виникла”.
Совещание в областной администрации состоялось 20 апреля. Было принято решение, что установка общедомового счетчика не может быть предварительным условием для заклюсения договора между ОСМД и «Сумыоблэнерго». Сам счетчик устанавливается за счет «Сумыоблэнерго» и может служить только для технического контроля за расходом электроэнергии, но не для комерческих расчетов. Вроде бы все закончилось. Но люди несколько дней были лишены света и горячей воды, они решились на такую крайнюю меру, как пикетирование, и только после этого наметилось решение проблемы.
Врез
Андрей Катрич: «Реконструкция электрощитов и распределительных коробок не волновала «Сумыоблэнерго» до тех пор, пока мы не решили создать ОСМД»

Фото из архива
Крайняя мера! Людям прходится прибегать к пикетированию в тех случаях, когда не действуют законы
Алексей Сикорский, Панорама» №18

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