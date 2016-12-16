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Закрома Сумщины: повод для оптимизма (фото)

Сегодня, 15:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина
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21 декабря состоялось открытие реконструированного зерносушильного комплекса для приема и хранения зерна на ПАО «Беловодский комбинат хлебопродуктов» в Роменском районе. Общая мощность комплекса составляет 17 тыс. тонн. В проект привлечены 56 млн гривен инвестиционных средств. Комплекс современный, будет работать с использованием новейших технологий, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
«То, что даже в нынешние непростые времена предприниматели развивают производство особенно в нашей пограничной области, означает, что они верят в стабильность Сумщины, в ее инвестиционный потенциал, — отметил главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.
По словам председателя правления ПАО «Беловодский комбинат хлебопродуктов» Александра Загурского, сегодня на предприятии работает 361 человек. Комбинат занимается не только хранением зерна, но и производством комбикормов и муки. Введение в эксплуатацию дополнительных емкостей способствует решению на предприятии приоритетной задачи сельхозпроизводителей — качественного хранения урожая и реализации его в дальнейшем по выгодным ценам.

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