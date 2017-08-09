Закончена реконструкция первой очереди Театральной площади

На прошлой неделе на уложенном в рамках реконструкции Театральной площади покрытии установили лавочки, урны и фонари. В пятницу 1 сентября накануне празднования Дня города сотрудники КП «Горсвет» тестировали автоматику: фонари горели ярко и напоминали крылья белых птиц. Горожане с удовольствием фотографировались в этом обновленном уголке.

Городской УКС в этом году потрудился на славу: кроме «кураторства» над тремя основными реконструкциями — Театральной площадью, стадионом «Авангард» и МЦ «Романтика», управление занималось замощением 60 сумских дворов, установкой детских площадок и ремонтом в медучреждениях.

«На работы по реконструкции «Романтики» выделено 30%: 9 млн грн. из 24 млн грн. Кровля готова, витражи стоят, фундаменты закончим к октябрю. Радует, что установленные на здании датчики, которые должны показывать подвижки конструкций, три недели молчат вообще. Заработали, как начали давить сваи. Когда сделали 60%, датчики на движение замерли. Со зданием все нормально», — сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ.

По его словам, из-за нововведений в законодательство сдача некоторых объектов затянулась. В частности, пока так и не введена в эксплуатацию новая скважина на Пришибском водозаборе. За сертификат нужно заплатить. Виталий Шилов на сессии намерен выйти с предложением о дополнительном финансировании: для ввода в эксплуатацию 200 объектов необходимо дополнительно минимум 1,5 млн грн. на сертификаты.

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«Первый пусковой комплекс ко Дню города будет готов. Узкая — проездная. Не думаю, что в Польше или Словакии, если стоит знак «пешеходная зона», там стоят машины», — Виталий Шилов

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Красивый «транзит»: обновленную территорию обживали не только люди, но и птицы

Инна Стасова, «Панорама» №37