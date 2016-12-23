Заграница помогает (инфографика)

Сумма средств, полученных в Украине, в семь раз превышает сумму денег, отправленных за рубеж. Объем поступлений денежных средств в Украину из-за границы с использованием систем перевода средств в 2016 году составил 2 млрд 488 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, — сообщает Сегодня.

Переводы из Украины за границу составили 352 млн долларов в эквиваленте, а переводы в пределах страны – 3 млрд 671 млн долларов в эквиваленте, сообщается на официальной странице регулятора в Facebook.

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. «На протяжении 2016 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы», – отметили в НБУ.

В течение 2016 на территории Украины предоставляли услуги 39 систем перевода средств, из которых 25 систем, созданных резидентами, и 14 систем, созданных нерезидентами.