Загадочный день: гороскоп на 11 мая

Будет складываться впечатление, что окружающие замкнулись в своей «скорлупе» и отказываются выходить на контакты. В этот день поведение многих людей покажется странным, а потому сегодня сфера чувств и межличностных отношений будет покрыта множеством тайн и загадок.

Овен:

Овнам следует как можно внимательней оформлять платежи и старательно пересчитывать деньги, полученные от работников сферы торговли. Сегодня высока вероятность, что вас обсчитают или вы подвергнетесь иного рода обману.

Телец:

Тельцы сегодня постараются любым путём удовлетворить свою потребность в общении. Когда в реальности не останется человека, готового вступить с вами в словесный контакт, вы отправитесь на просторы Сети на поиски виртуального собеседника.

Близнецы:

Близнецы в этот день будут слишком непосредственны и болтливы. Окружающим очень понравится ваш легкомысленный настрой, а некоторые из них попытаются воспользоваться ситуацией и узнать от вас какие-то конфиденциальные сведения.

Рак:

Любопытство Раков в этот день перейдёт все границы. Вы будете бестактно вмешиваться в жизнь своих родственников, соседей и друзей, пока среди них не найдётся человек, способный в достаточно грубой форме поставить вас на место.

Лев:

Львам сегодня предстоит пережить довольно крупный конфликт со своей второй половинкой. Причиной этой размолвки для вашей пары станет серьёзный финансовый вопрос, на который вы и спутник вашей жизни имеете диаметрально противоположные взгляды.

Дева:

Девы сегодня пожелают испробовать свои силы на новом поприще. Чтобы ваши смелые эксперименты не принесли плачевный итог, сразу откажитесь от проведения самостоятельно ремонта электроприборов, сложной техники и прочих предметов, устройство которых вам не знакомо.

Весы:

Весам сегодня суждено испытать много позитивных эмоций от какого-то неожиданного события. Приезд давнего друга или незапланированная прогулка, на которую вы отправитесь всей семьёй, заставят вас забыть про свои многочисленные финансовые проблемы.

Скорпион:

Скорпионов будут регулярно выводить из себя мелкие бытовые неприятности. К вечеру вы поймёте, что сегодня не лучший день, чтобы находиться в домашних стенах, и решите отправиться в небольшую развлекательную поездку.

Стрелец:

Стрельцы большую часть этого дня проведут за виртуальной перепиской или за компьютерными играми. Это не очень понравится близким членам вашей семьи, и они периодически будут вытаскивать вас в реальность с помощью резких фраз и язвительных замечаний.

Козерог:

Козерогам сегодня не стоит принимать к сведению информацию, полученную от малознакомого человека. Кто-то намеренно попытается усыпить вашу бдительность и заручиться доверием с вашей стороны, чтобы впоследствии использовать вас в своих интересах.

Водолей:

Водолеям удастся осуществить одно из своих сокровенных желаний. Когда вы наконец сделаете покупку, о которой мечтали очень давно, вы испытаете радость, на смену которой придёт ощущение непонятной опустошённости.

Рыбы:

Рыбы сегодня сильно заскучают даже при наличии сразу нескольких собеседников. Люди, которые будут окружать вас в этот день, окажутся нудными особами, зацикленными только на себе и на ряде малоинтересных вопросов.