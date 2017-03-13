Задний ход: ДТП на Сумщине (фото)

10 мая в Шостке 39-летний водитель «ВАЗа», двигаясь задним ходом, вовремя не увидел 76-летнюю женщину, которая в это время пересекала проезжую часть в неустановленном месте. С черепно-мозговой травмой пострадавшую доставили в больницу. По предварительным данным водитель был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводятся необходимые следственные действия, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области