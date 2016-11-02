Зачем страховать свою жизнь?

Наверное, не стоит напоминать, что жизнь – это самое дорогое, что есть у каждого человека. Но есть то, что представляет собой опасность, например, несчастные случаи, аварии и т.д. Страхование жизни в таких ситуациях – возможность хоть немного возместить нанесенный ущерб.
Классификация видов страхования
Договор страхования жизни и здоровья бывает трех видов:
- временный,
- пожизненный,
- смешанный.
Временная страховка – гарантия того, что член семьи застрахованного лица получит определенную сумму денег, если застрахованный умрет до окончания действия полиса. Если действие полиса подошло к концу, страховщик оставляет все средства себе. Такой вид страхования является самым дешевым. Он гарантирует возврат средств в определенных случаях, но не дает возможности копить их.
Временное страхование жизни оформляется несколькими способами:
- обычный полис без каких-либо оговорок;
- обратимая страховка;
- возобновляемая;
- с покрытием, которое уменьшается с течением времени;
- полис с конкретно обозначенным сроком действия.
Пожизненное страхование работает на протяжении всей жизни застрахованного лица. Оно является частью накопительной системы. Определенную сумму денег может получить обозначенное в документах лицо или сам клиент, который решил расторгнуть страховку.
Преимуществом пожизненного страхования является возможность получить возмещение независимо от того, останется компания с прибылью или нет. К его недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость.
Накопительную страховку можно оформить в любой компании, к примеру, pzu.com.ua. Здесь договор страхования жизни можно оформить даже в онлайн-режиме, получив перед этим подробную консультацию от специалистов.
Смешанное страхование – это разновидность накопительной программы, в которой могут участвовать клиенты в возрасте от 18 до 65 лет. Оно позволяет накопить средства для определенных целей, например, на старость, на помощь детям, на оплату ипотеки и т. д.
Преимущества
Страхование жизни имеет массу преимуществ, о которых человек может даже не задумываться:
- В большинстве случаев страховая сумма в несколько раз превышает первоначальный взнос. Полученные деньги помогут решить проблемы со здоровьем, восстановиться после аварии или обеспечивать себя то время, пока нет возможности выйти на работу.
- В договоре есть пункт об освобождении от взносов. Он начинает работать тогда, когда застрахованное лицо становится полностью нетрудоспособным. Клиент больше не будет платить взносы, но договор все так же будет действовать.
- Взносы можно выплачивать так, как удобно клиенту. Он имеет право сам выбирать периодичность. Благодаря такой системе без ущерба для семейного бюджета человек сможет скопить немалую сумму.
- Примечательно, что страховые выплаты и права на их получение нельзя конфисковать, арестовать или разделить, например, при разводе.
Если застрахованное лицо умирает, человек, указанный в договоре, получит определенные выплаты. Они будут равны той сумме, которая должна была накопиться до конца действия страховки.