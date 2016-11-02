Зачем страховать свою жизнь?

Наверное, не стоит напоминать, что жизнь – это самое дорогое, что есть у каждого человека. Но есть то, что представляет собой опасность, например, несчастные случаи, аварии и т.д. Страхование жизни в таких ситуациях – возможность хоть немного возместить нанесенный ущерб.

Классификация видов страхования

Договор страхования жизни и здоровья бывает трех видов:

временный,

пожизненный,

смешанный.

Временная страховка – гарантия того, что член семьи застрахованного лица получит определенную сумму денег, если застрахованный умрет до окончания действия полиса. Если действие полиса подошло к концу, страховщик оставляет все средства себе. Такой вид страхования является самым дешевым. Он гарантирует возврат средств в определенных случаях, но не дает возможности копить их.

Временное страхование жизни оформляется несколькими способами:

обычный полис без каких-либо оговорок;

обратимая страховка;

возобновляемая;

с покрытием, которое уменьшается с течением времени;

полис с конкретно обозначенным сроком действия.

Пожизненное страхование работает на протяжении всей жизни застрахованного лица. Оно является частью накопительной системы. Определенную сумму денег может получить обозначенное в документах лицо или сам клиент, который решил расторгнуть страховку.

Преимуществом пожизненного страхования является возможность получить возмещение независимо от того, останется компания с прибылью или нет. К его недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость.

Накопительную страховку можно оформить в любой компании, к примеру, pzu.com.ua. Здесь договор страхования жизни можно оформить даже в онлайн-режиме, получив перед этим подробную консультацию от специалистов.

Смешанное страхование – это разновидность накопительной программы, в которой могут участвовать клиенты в возрасте от 18 до 65 лет. Оно позволяет накопить средства для определенных целей, например, на старость, на помощь детям, на оплату ипотеки и т. д.

Преимущества

Страхование жизни имеет массу преимуществ, о которых человек может даже не задумываться:

В большинстве случаев страховая сумма в несколько раз превышает первоначальный взнос. Полученные деньги помогут решить проблемы со здоровьем, восстановиться после аварии или обеспечивать себя то время, пока нет возможности выйти на работу. В договоре есть пункт об освобождении от взносов. Он начинает работать тогда, когда застрахованное лицо становится полностью нетрудоспособным. Клиент больше не будет платить взносы, но договор все так же будет действовать. Взносы можно выплачивать так, как удобно клиенту. Он имеет право сам выбирать периодичность. Благодаря такой системе без ущерба для семейного бюджета человек сможет скопить немалую сумму. Примечательно, что страховые выплаты и права на их получение нельзя конфисковать, арестовать или разделить, например, при разводе.

Если застрахованное лицо умирает, человек, указанный в договоре, получит определенные выплаты. Они будут равны той сумме, которая должна была накопиться до конца действия страховки.