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За связь ответят: обыски в Сумах (фото, видео)

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика, Происшествия Регион: Сумы
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Неконтролируемый канал международной телефонной связи, которым отдаленно руководили из России, ликвидировала в Сумах Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. Как сообщает пресс-центр СБУ, четверо сумчан через Интернет с помощью IP-телефонии получали российский трафик в обход международных центров коммутации. Затем трафик обрабатывался специализированным программно-аппаратным телекоммуникационным комплексом и под видом местных телефонных разговоров направлялся в сети украинских операторов мобильной связи. Таким образом осуществлялся телефонная связь, в том числе и с абонентами, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса.
Средства на аренду помещений, а также вознаграждение за свою незаконную деятельность злоумышленники получали в виде электронных переводов от российской фирмы.
Во время обысков в офисах и местах проживания злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, «семь-банк», беспроводные модемы и полторы сотни карточек украинских операторов сотовой связи. Общая стоимость изъятого оборудования составляет более полумиллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в сеть электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности. Также изучается возможная связь злоумышленников с российскими спецслужбами.

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