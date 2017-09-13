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За Стеной правды в Сумах

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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За Стеной правды в Сумах

В Сумах прошел митинг против повышения тарифов на отопление и проезд в маршрутках
В воскресенье 22 октября на митинг в центре Сум, у Альтанки, собралось несколько сотен человек. Главным образом пенсионного возраста. Даже организаторы митинга отметили, что, видимо, молодежь подалась за лучшей жизнью за пределы не только Сум, но и Украины. Все они были представлены ведущими только по имени и фамилии и как активисты, хотя политически подкованные узнали в них лидеров местных парторганизаций: «Руха новых сил» М.Саакашвили — Андрея ФРОЛКОВА, «За життя» В.Рабиновича – Александра СОКОЛОВА и «Оппозиционного блока» в Сумской области — Александра СТРЕЛЬЧЕНКО. Нет смысла в очередной раз пересказывать историю проведения открытых слушаний по поводу тарифов на тепло, и то, что об этом думают активисты. Митинг длился 40 минут. Резолюцию подписали 430 человек. Поддержанные ими требования исчерпывающе характеризуют произошедшее. В резолюции потребовали уволить заместителя мэра Александра ЖУРБУ; обязать градоначальника обратиться к НКРЭКП с заявлением, что городская власть не поддерживает повышение тарифов на тепло и горячую воду; обязать ООО «Сумытеплоэнерго» провести открытые слушания по вопросам установки тарифов; направить резолюцию прокурору Сумской области для принятия мер по проверке обстоятельств и привлечению виновных к ответственности, взятие под личный контроль расследования уголовного производства, начатого по факту подделки протоколов открытых слушаний от 26 и 30 августа; направить резолюцию в Национальное антикоррупционное бюро Украины для проверки обстоятельств и начать досудебное расследование по факту получения членами НКРЭКП неправомерной выгоды за поддержку 13 октября проектов постановлений о повышении тарифов «Сумытеплоэнерго» на основе поддельных протоколов открытых слушаний; обязать «Сумытеплоэнерго» обнародовать на сайте компании документы, подтверждающие расчеты тарифов на 2018 год.; обязать мэра на ближайшей сессии инициировать и поддержать с депутатами фракции «Батьківщина» отмены решений исполкома №№251-255, 257-260 от 16 мая и №№365-374 от 18 июля как таких, что приняты с нарушением законодательства; направить резолюцию митинга председателю ПП «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО для решения вопроса о невыполнении Александром ЛЫСЕНКО программных принципов партии и ее предвыборных обещаний.
В понедельник 23 октября Александр Соколов принес резолюцию на аппаратное совещание и вручил ее мэру. «Журба подставил свою подпись под поддельным протоколом. Нужно действовать по закону. Если кто-то не уважает законы Украины, предлагаю писать заявления и увольняться», — заявил активист.

Врез
Мэр заявил на совещании, что он против повышения тарифов, но расчеты отдали на экспертизу, а она признала их обоснованными

Фото автора
«Стена правды». На кортонных коробках разместили плакаты с адресованными властям пожеланиями горожан. Они также служила организаторам митинга стойкой для сбора подписей под резолюцией
Инна Стасова, «Панорама» №44

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