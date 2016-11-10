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За прошлый год на Сумщине родилось около 9 тыс. младенцев

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина
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За прошлый год на Сумщине родилось около 9 тыс. младенцев

За 2016 г. органами государственной регистрации актов гражданского состояния Сумской области составлено 34731 актовых записей, из них: 8873 — записей о рождении.
Самыми распространенными именами среди девочек в 2016 году были — Анна, Анастасия, Вероника, Виктория и Ева, Мария Милана и Полина, удерживают лидирующие позиции девочки с именами София.
Чаще всего мальчиков родители называли Артем, Дмитрий, Даниил, Егор, Максим, Никита, Александр, Тимур, Тимофей, Ярослав.
Среди употребляемых мужских имен родители остановили выбор на имени Аким, Афин, Борислав, Дамир, Демир, Жад, Елисей, Эдем, Эльдар, Керим, Ренат, Юсиф.
Своих дочерей в 2016 году родители назвали именем Алисия, Амина, Анита, Ариелла, Божена, Жасмин, Элина, Нана, Лаура, Мадлен, Рианна, Сэмюель.
Уже стало хорошей традицией получать свидетельства о рождении детей в роддомах — в Сумской области все 17 родильных домов или отделений принимают участие в этом проекте. Непосредственно в родильных домах выдано 2649 свидетельств о рождении (это каждое четвертое) — докладывает Главное территориальное управление юстиции в Сумской области.

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