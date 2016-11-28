В 2016 году на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 294 человека (в 2015 – 327). Таковы данные полиции.
31 декабря в Белопольском районе повесился 22-летний парень. 1 января дома в Путивле — 60-летний мужчина, который при жизни неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством. В этот же день дома в Сумском районе полез в петлю 87-летний мужчина. 2 января повесилась 64-летняя сумчанка, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
За год на Сумщине произошло почти 300 суицидов
Сегодня, 16:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
В 2016 году на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 294 человека (в 2015 – 327). Таковы данные полиции.
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