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За державу обидно

Сегодня, 17:53 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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За державу обидно

На Сумщине разоблачили полицейского, который требовал от подчиненного неправомерную выгоду
Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности в Сумской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства командиром взвода Роменского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Сумской области неправомерной выгоды от своего подчиненного за непривлечение его к ответственности.
Милиционер, который имеет специальное звание капитан полиции, требовал деньги для дальнейшей передачи одному из руководителей сектора Роменского отдела полиции. Сегодня, 16 января 2017, полицейского задержан непосредственно после получения им 5 тыс грн.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении командиру взвода по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает пресс-служба ведомства.

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