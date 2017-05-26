За день два суицида в Ахтырке

1 августа в Ахтырке произошло два суицида при сходных обстоятельствах. В подсобном помещении собственного домохозяйства повесился 70-летний мужчина. А в другом домохозяйстве — 28-летняя женщина, которая неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

31 июля по месту жительства в Тростянце повесилась 61-детняя женщина, страдающая онкозаболеванием. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг. В этот же день в хирургическое отделение Лебединской ЦРБ после неудачной попытки повеситься доставлен 33-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 1 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 168 человек (в прошлом году на эту же дату – 185).