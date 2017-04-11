Юные сумские музыканты дали грандиозный концерт

Музыка вечна. Майбутнє Є! Юные сумские музыканты в областной филармонии дали грандиозный концерт, зал провожал талантливых детей овацией

Музыка вечна.Если вы считаете, что классическая музыка — это скучно, то вы просто не пробовали сыграть хитовую песню Битлз Yesterday на бандуре, никогда не брали в руки саксофон и не пели в хоре попурри из украинских песен. Или, как минимум, не были в минувший понедельник в Сумской областной филармонии на концерте детей, которые исполняют классическую музыку. А вот человек 300 точно там были – родители, родственники, просто люди, которые любят музыку – и сто процентов не пожалели, что потратили два часа этого чудесного теплого майского вечера на концерт. Это было по-настоящему грандиозно!

Юные таланты один за одним выходили на сцену под бурные аплодисменты заполненного зала. Каждый инструмент по-своему прекрасен, каждый коллектив удивительно слажен и гармоничен. За кулисами в ожидании своего выхода нервничали участники и их учителя, но, выйдя на сцену, они мгновенно преображались в волшебников и начинали творить настоящую магию музыки.

«Для меня концерт «Майбутнє Є!» — это большой прорыв. В духовом оркестре я играю только второй год, и сцена областной филармонии для меня — это большое достижение», — рассказывает ученик 29-й школы Вячеслав ЧУМАКОВ.

«Никита занимается академическим вокалом с пяти лет и регулярно участвует в конкурсах разного уровня. Это мероприятие показывает, что действительно ребенок талантлив, что его заметили, что наш труд не проходит даром, нас знают и нас любят. Будем и дальше развиваться!» — искренне радуется за своего сына мама Никиты — Елизавета ГЕРМАН.

«Для нас этот концерт — очень ответственная миссия. Проект поддерживает одаренных детей, и мы рады принимать в нем участие», — подчеркивает важность концерта для своей ученицы преподаватель школы №29 по классу бандуры Татьяна ТЯГЛЕНКО.

И конечно, несколько слов от организаторов. ««Майбутнє Є!» — это уникальный проект, который поддерживает профессиональное музыкальное детское образование. Здесь именно те дети, которые на протяжении года проявили себя наилучшим образом, стали победителями международных, всеукраинских, областных конкурсов. У нас идет очень серьезный и жесткий отбор. Очень важно, что здесь ребенок получает не просто грамоту, а весомый подарок, своего рода первый настоящий гонорар, благодарность за труд, за талант, терпение и усидчивость», — считает начальник отдела культуры и туризма Сумского горсовета Наталья ЦЫБУЛЬСКАЯ.

«В этом году концерт получился очень яркий. Удивительно, но каждый год откуда-то вдруг берутся новые таланты, новые звездочки! Значит, наши музыкальные школы работают очень продуктивно. Я уверен, что дети всегда нуждаются в поддержке. Для них важно выступить на одной из самых главных сцен города перед благодарными зрителями, важно, чтобы на концерт пришли родители, родственники, друзья, и сегодня был переполненный зал и потрясающая атмосфера», — отметил модератор проекта главный редактор газеты «Панорама» Евгений ПОЛОЖИЙ.

Все действительно было этим вечером именно так — искренними аплодисментами зрители одаривали каждого юного музыканта за старание, талант и любовь к музыке. А когда уже были вручены подарки и на сцене собрались все герои этого вечера, зал встал и очень долго не отпускал юных музыкантов и их преподавателей со сцены. И это было по-настоящему искренне и прекрасно!

Врез

15 уникальных исполнителей, в общей сложности около ста участников. И каждый юный музыкант – отдельная творческая Вселенная

Наши надежные друзья

Этот праздник классической музыки для участников проекта и зрителей состоялся благодаря поддержке наших меценатов. Выражаем благодарность

Ідейній спонсор:

Сумський обласний центр служби крові

Генеральний спонсор:

ПрАТ «Сумиагропромбуд»

ТОВ «СП» Профипласт »

Спільне підприємство «МОКВЕЛД Маркетинг»

Партнери:

Магазин дитячих товарів «Вінні-пух»

Центр ветеринарної медицини «Хелс»

МОНАМІ, морозиво нашого міста

ТОВ «Фалві»

Депутат обласної ради Віра Іванівна Лаврик

Магазин вишуканого жіночого одягу «Любава»

Наталия Гончарук, «Панорама» №23

фото Алина Винниченко