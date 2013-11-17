Юлия Елфимова: «Инфоцентр программы «Erasmus+ Youth» будет создан в Сумах»

В рамках конкурса, организованного центром поддержки стран Восточного партнёрства SALTO EECA, было определено семь организаций, которые станут информационными центрами программы Erasmus+ Youth in Action в разных странах. Среди них и общественная организация «Центр евроинициатив» (г. Сумы). О том, как проходил отбор конкурса, цели и векторы запланированной деятельности, рассказали Анна КОВБАСЮК – глава ОО «Центр евроинициатив» и Юлия ЕЛФИМОВА – координатор проектов.

R: Почему решили поучаствовать в этом конкурсе?

Ю.Е.: Центр евроинициатив занимается работой в рамках молодёжных программ Европейского союза с 2008 года. У нас высокий уровень экспертных знаний и опыта, которым мы можем и хотим поделиться с другими организациями. И тем более мы очень рады, что организацию из Сум, а не из какого-то большого города, выбрали для создания информационного центра Erasmus+ Youth in Action в Украине, что ещё раз подтверждает наш профессионализм и создаёт дополнительную промоцию нашему городу и молодёжной работе в нем.

R: Под какие критерии должны были подходить организации, чтобы поучаствовать в конкурсе?

А.К.: Прежде всего критерии касались предыдущего опыта работы в программе Erasmus+, а также местной деятельности, насколько организация активна. Нам нужно было рассказать о проектах, которые мы осуществили в последнее время, показать наш опыт, что мы достаточно компетенты, чтобы предоставлять информацию и делать такую работу.

R: Когда начнет функционировать центр Erasmus+ Youth в Сумах? Будет ли изменен состав работников Центра евроинициатив?

А.К.: Мы планируем начать свою работу с июля этого года. График работы будет уточнен позже. В данный момент все работники Центра евроинициатив являются экспертами в программе Erasmus+, и расширение состава не планируется.

R: Сколько времени будет функционировать офис?

Ю.Е.: Центры только создаются. Пока деятельность Центра распланирована на 6 месяцев с дальнейшим продлением работы.

R: Расскажите, какие ваши планы и приоритеты в данный момент?

А.К.: Мы будем стараться направлять свою деятельность не только на наш город, но и на всю Украину. Например, онлайн-консультирование, предоставление информации. Также будут проведены проекты, мероприятия в других городах. Ближайшее, что запланировано, – пресс-конференция в Киеве, потом презентации, «живые библитеки» в разных городах, проведение вебинаров, конкурсов. Уже очень скоро начнет функционировать Facebook- страница «Erasmus+ Youth. Інформаційний центр в Україні”, на которой будут анонсироваться все мероприятия центра. Также информация появится на странице Центра евроинициатив (https://www.facebook.com/ceisumy/).

R: В каких городах Украины вы бы хотели провести свои презентации, проекты и т.д?

Ю.Е.: У нас запланированы различные информационные события и инициативы в Киеве, Днепре, Виннице, Львове и, конечно же, в Сумах.

R: Какие цели вы ставите перед собой перед тем, как начнет функционировать Центр?

А.К.: Во-первых, это промоция и предоставление информации о программе Erasmus+, а именно о том, что касается молодёжных проектов, обменов, тренингов, EVS потенциальным участникам проектов – молодежи и организациям, которые бы хотели реализовать собственные проекты. Во-вторых, это налаживание сотрудничества и обмена опытом между организациями, которые работают с молодежью. Надеемся, что информационная страница центра станет платформой для этого. В-третьих, это объединение стейкхолдеров – ответственных за продвижение и принятие решений в сфере молодёжной политики в стране.

R: Ваши ожидания от работы Центра?

А.К.: Мы ожидаем, что благодаря его деятельности повысится качество молодежных проектов в рамках Erasmus+, а также будет обеспечено более широкое распространение и применение результатов этих проектов на местных уровнях.

R: Как воспользоваться услугами, которые предоставит центр?

А.К.: Можно поучаствовать в наших мероприятиях и получить нужную информацию, подписаться на Facebook-страницу, записаться на консультацию либо получить её в телефонном режиме, а также онлайн.

Евгения ЩЕРБАК, «Панорама», №28