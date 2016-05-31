Ящик для инструментов: какой лучше выбрать?

С возрастом у людей начинает проявляться своеобразная страсть к разным коробочкам и ящичкам. Вы не замечали такого за собой? Значит вы еще молоды и это здорово! Однако есть люди, у которых страсть к ящичкам профессиональная и никак не связана с возрастом. Эти люди — мастера самого разного профиля. К примеру, электрики, монтажники телекоммуникационных сетей, сантехники, слесари, столяры, мастера по ремонту бытовой техники и т. д. Наверняка вы неоднократно замечали, как эти люди шагают по городу, неся в руке один ящик или их целую пирамиду. В тех ящиках самое дорогое, что есть у этих людей — их инструменты.

В большинстве случаев мастер-профессионал или любитель приобретает набор инструментов, сложенных в фирменный ящик или органайзер. Но бывают случаи, когда например, либо накапливаются инструменты из разных наборов, либо человек специально покупает инструменты по одному, руководствуясь при этом самыми разными соображениями, чаще всего задавшись подобрать инструменты, выполняющие различные функциональные задачи. И тогда возникает необходимость в покупке отдельного ящика для инструментов . Посетив обычный строительный магазин или интернет-магазин, например, такой как foxtrot.com.ua, обнаруживаешь, что не такое уж это и простое дело выбрать ящик для инструментов. Ведь это не просто коробка или кейс с всевозможными отсеками, отделениями, отверстиями и выдвижными полками. Это — гордость его владельца, его имидж и характер, вместе с инструментом бережно хранимый в элегантном, удобном и прочном ящике. Ни один уважающий себя мастер не сможет обойтись без подобного ящика, помогающего ему содержать в порядке инструмент и в случае необходимости доставлять его на место работы.

Однако как быть, когда ассортимент ящиков для инструментов довольно широк? На что следует обращать внимание при покупке этого неразлучного спутника всех электриков, связистов и сантехников? Для того чтобы помочь вам с выбором, мы напомним в этой статье, по каким критериям различаются между собой эти изделия.

Материал, из которого изготовлен ящик для инструментов:

дерево,

ткань (из нее изготавливаются сумки и рюкзаки для инструментов),

металл,

пластик,

металлопластик

Последний вариант сегодня один из самых востребованных, поскольку он соединяет в себе преимущества металла (прочность) и пластика (легкость).

Конструкция ящика

Здесь вариантов бесчисленное множество. Конструкция ящика зависит прежде всего от вида и формы инструментов, которые планируется хранить в ящике, от количества отделений, отсеков и внутренних ящичков, от способа укладки инструмента и даже от способа открывания/закрывания ящиков. Многообразие этих факторов и обуславливает столь широкий диапазон этих изделий — от простых, имеющих лишь крышку и несколько отделений, до ящиков-пирамид, похожих на набор бутербродниц, установленных на колеса, или ящиков-трансформеров, которые привлекательны сами по себе, даже без инструментов. Настолько у них необычная конструкция. Как правило, чем объемней и «навороченней» ящик, тем сложней задачи решает его обладатель. Другими словами, профессионалы предпочитают приобретать ящики для инструментов, которые относятся к категории «профессиональных»: в них учтены не только вид, форма и количество хранимых в них инструментов, но и особенности работы специалиста.

Торговая марка

В уже упомянутом нами интернет-магазине foxtrot.com.ua вы можете приобрести инструменты следующих торговых марок:

Forte

Stanley

Ростех

Сталь

Но это, конечно, далеко не все производители. Есть еще Fit, Keter, Tayg, Kroft и т. д. Какую торговую марку выбрать? Здесь нет четкой рекомендации: одни руководствуются ценовым фактором, другие — брендом. Последнее слово за теми, кто покупает.