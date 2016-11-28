Панорама / сумы / новости / события / комментарии
29.12 Четверг

Ярким пламенем! Заправка на Сумщине могла стоить жизни

Сегодня, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Ярким пламенем! Заправка на Сумщине могла стоить жизни

Вот как бывает! 28 декабря в хирургию Конотопской районной больницы поступили трое мужчин. 47-летний, 25-летний и 36-летний мужчины получили термические ожоги рук, лица и ног. Как выяснили медики, травмы они получили во время заправки автомобиля, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области

Напечатать Письмо автору Просмотров 73 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине в саду повесился мужчина
На Сумщине в саду повесился мужчина
28.11.2016, 11:06 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.11.2016, 11:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 273 Комментариев 0
Отделались испугом: происшествие на Сумщине (фото) 3 фото
Отделались испугом: происшествие на Сумщине (фото)
28.11.2016, 10:25 Новость
Панорама Панорама 28.11.2016, 10:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 349 Комментариев 0
Не заметил: на Сумщине столкнулись товарняк и легковушка
Не заметил: на Сумщине столкнулись товарняк и легковушка
25.11.2016, 16:06 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.11.2016, 16:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 154 Комментариев 0
На Сумщине: хотел посмотреть город, но попал в больницу
На Сумщине: хотел посмотреть город, но попал в больницу
25.11.2016, 08:08 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.11.2016, 08:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 268 Комментариев 0
На Сумщине корова чуть не убила хозяйку
На Сумщине корова чуть не убила хозяйку
02.11.2016, 10:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 02.11.2016, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 275 Комментариев 0
Жизнью не дорожат: суициды на Сумщине
Жизнью не дорожат: суициды на Сумщине
01.11.2016, 11:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 01.11.2016, 11:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 169 Комментариев 1
Фермерские войны на Сумщине: на поле установили «растяжку из гранаты»
Фермерские войны на Сумщине: на поле установили «растяжку из гранаты»
23.09.2016, 18:19 Новость
Панорама Панорама 23.09.2016, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 191 Комментариев 0
«Зерновоз» для нефти: задержание на Сумщине (фото) 3 фото
«Зерновоз» для нефти: задержание на Сумщине (фото)
05.09.2016, 16:16 Новость
Панорама Панорама 05.09.2016, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 164 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 163 Комментариев 0
Опросы

Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
Вчера, 17:45
admin admin Вчера, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0
Как определить качество обуви?
27.12.2016, 21:32
admin admin 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – надежная асимметрия
27.12.2016, 20:24
admin admin 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Как «снять сливки» с Интернета? — Курсы интернет-маркетинга
22.12.2016, 12:17
admin admin 22.12.2016, 12:17 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Головы больные и здоровые
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...
Вчера, 21:03
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
Сергей Федоров к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Правильно, пусть ЛОПУХатые после публикаций е-деклараций чиновников почувствуют кто "живёт по новому", а кто жуёт ЛАПШУ С УШЕЙ за ГОЛОСОВАНИЕ ...
25.12.2016, 23:37
дзен таро
©2001—2016 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII