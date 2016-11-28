Ярким пламенем! Заправка на Сумщине могла стоить жизни

Вот как бывает! 28 декабря в хирургию Конотопской районной больницы поступили трое мужчин. 47-летний, 25-летний и 36-летний мужчины получили термические ожоги рук, лица и ног. Как выяснили медики, травмы они получили во время заправки автомобиля, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области