Вот как бывает! 28 декабря в хирургию Конотопской районной больницы поступили трое мужчин. 47-летний, 25-летний и 36-летний мужчины получили термические ожоги рук, лица и ног. Как выяснили медики, травмы они получили во время заправки автомобиля, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области
Ярким пламенем! Заправка на Сумщине могла стоить жизни
Сегодня, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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