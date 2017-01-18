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Ярким пламенем! ЧП на Сумщине (фото)

Сегодня, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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13 февраля в 15:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража на ул. Новоселица в г. Конотоп. Звонили соседи. На место происшествия дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части прибыли через 4 минуты и установили, что огнем охвачена задняя часть гаража, а также моторный отсек автомобиля. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположен частный жилой дом.
В 15:29 пожарные локализовали пожар, в 15:56 — ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания уничтожено стену на площади 6 кв. м, кровля на площади 30 кв. м, вещи домашнего обихода. Пламенем повреждена стена на площади 25 кв. м, кровля на площади 20 кв. м, лакокрасочное покрытие моторного отсека автомобиля «Таврия». Вероятной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов, — сообщает пресс-служба ГСЧС в Сумской области.

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