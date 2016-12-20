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«Я тебя не обижу!»: случай в Сумах (видео)

Сегодня, 11:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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«Я тебя не обижу!»: случай в Сумах (видео)

16 февраля около 14 часов патрульные получили сообщение о мужчине, который хотел спрыгнуть с дома на улице Засумской. За несколько минут экипаж прибыл на место вызова и поднялся на крышу 9-этажки. Сначала сидящий на краю никого не подпускал и говорил, что собирается спрыгнуть. Полисменам удалось наладить с ним контакт.
«Около 20 минут мы вели переговоры на расстоянии, ведь он повторял, чтобы мы не подходили близко, потому что он спрыгнет. Тогда я предложил ему вместе покурить и пообщаться, и мужчина согласился взять у меня сигарету. Когда я подошел к нему и посмотрел вниз, высота ошеломила меня и я понял, что у меня есть только один шанс спасти этого человека. Какой-то момент я схватил его и оттащил на безопасное расстояние от края крыши. Затем подбежали мои коллеги и задержали его», — рассказывает инспектор патрульной полиции Евгений Горин.
Как выяснилось, 41-летний мужчина — инвалид 3-й группы, недавно у него случился инсульт. Патрульные вызвали на место скорую психиатрическую помощь, которой передали спасенного.

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