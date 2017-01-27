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Взятка в 30 тысяч: задержание на Сумщине

Сегодня, 19:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Взятка в 30 тысяч: задержание на Сумщине

Сумской местной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства экспертом Государственного предприятия «Сумской экспертно-технический центр Гоструда» неправомерной выгоды от представителя частного предпринимателя за оформление разрешительной документации на проведение лесорубных работ.
Как сообщил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, в Понедельник, 13 Февраль 2017, служащего разоблачен «на горячем» непосредственно после получения им 30 тыс. Грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает Пресс-служба прокуратуры области

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