Взятка в 30 тысяч: задержание на Сумщине

Сумской местной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства экспертом Государственного предприятия «Сумской экспертно-технический центр Гоструда» неправомерной выгоды от представителя частного предпринимателя за оформление разрешительной документации на проведение лесорубных работ.

Как сообщил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, в Понедельник, 13 Февраль 2017, служащего разоблачен «на горячем» непосредственно после получения им 30 тыс. Грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает Пресс-служба прокуратуры области