Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся

Уже подорожала местная связь и проезд в коммунальном транспорте. С 1 февраля изменятся тарифы на телекоммуникационные услуги, с 1 марта — на электроэнергию; перевозчики также хотят повысить тарифы.

Транспорт

С 1 января в Сумах подорожал проезд в коммунальном транспорте: за одну поездку в троллейбусе горожане платят 1,75 грн., в автобусе — 3 грн. И это при том, что часть стоимости проезда компенсируют из бюджета. Следующее повышение может случиться в марте. Выступая на заседании исполкома 17 января, директор предприятия Виталий ОДНОРОГ заявил, что сейчас рассчитываются новые тарифы, но после процедуры обнародования они могут быть приняты только к концу февраля.

Через несколько дней проекты решений о повышении стоимости проезда в транспорте КП «Электроавтотранс» и маршрутках появились на официальном сайте мэрии и уже шокировали горожан. Согласно проекту, стоимость проезда в троллейбусе предлагается увеличить до 2,6 грн., в коммунальных автобусах, которые обслуживают Басы и Барановку, — до 3,6 грн.

Проекты новых тарифов практически у всех перевозчиков одинаковые — 5 грн. Исключение составляют ЧП «Согор» — 4,6 грн. и ФЛП Горпенко, который обслуживает маршрут №51 Песчаное — Прокофьева, — 4,5 грн. по городу (от ул. Прокофьева до остановки «Завод АЭН») и 6,5 грн. — до Песчаного.

Уже 23 января на аппаратном совещании мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО заявил, что все цифры будут тщательно проверяться. Мол, проверили расчеты КП и снизили на 30 коп.: вместо 2,9 грн. стало 2,6 грн.

«Вы должны объяснить всем… Никто не будет за повышение. И это правильно… на сайте размещены проекты решений, инициаторами которых есть субъекты предпринимательской деятельности. Они имеют право разработать проект решения и обратиться к нам за обнародованием… Решение будет принимать исполком. И расчеты мы будем проверять», — заявил он.

Тернопольский ДемАльянс провел мониторинг стоимости проезда в троллейбусах и маршрутках во всех областных центрах Украины.

Связь

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации по просьбе компании повысила стоимость услуг местной телефонной связи. Решением предлагается с 1 декабря повысить тарифы в среднем на 10,6% для населения и бюджетных учреждений, а с 1 января 2017 г. — на 21,2% для бюджетных учреждений. В то же время в Укртелекоме сообщили, что повышение тарифов составит около 8%.

«С 1 декабря стоимость в большинстве тарифных планов Укртелекома вырастет на 3-7 грн. В то же время тарифный план, в который включено 16 часов междугородных разговоров, звонки на мобильные и SIP-номера, останется без изменений», — заявил директор по корпоративным коммуникациям ПАО «Укртелеком» Михаил Шуранов.

ТВ

Провайдер телекоммуникационных услуг «Воля» с 1 февраля повышает тарифы на телекоммуникационные услуги в среднем на 6%. Повышение коснется части телевизионных пакетов, а также интернет-тарифов и пакетов «ТВ+Интернет». Кроме того, подорожают дополнительные пакеты «Спорт» и «Футбол HD». Повышение тарифов в «Воле» связывают с экономической ситуацией в стране. В частности, в компании отметили, что тарифы на тепло выросли по сравнению с прошлым годом на 18%, на электроэнергию — на 24%, а курс доллара по отношению к гривне – на 13%. «А значительная часть наших расходов – валютная составляющая», — подчеркнули в компании.

Напомним, «Воля» повысила тарифы в среднем на 9% с 1 августа 2016 .

Электроэнергия и все, все, все

1 марта в Украине повысят тариф на электроэнергию для населения, что является последним повышением согласно меморандуму с МВФ от февраля 2015 г. Как изменится тариф, смотрите в инфографике. Но так как электроэнергия является составляющей практически всех тарифов на коммунальные услуги, то вслед за этим стоит ожидать изменения тарифов на воду, канализацию, отопление, газоснабжение и услуги связи.

Пока электроэнергия для частных потребителей продолжает расти, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение снизить оптово-рыночную цену электроэнергии с 1 января на 10% и с 1 апреля — на 5,8%.



Чтобы стоимость проезда в троллейбусе не кусалась, мэр предлагает покупать проездные. Возможно, их даже сделают «недельными»

Инна Стасова, «Панорама» №5