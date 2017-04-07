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Взрыв на Сумщине: выяснены обстоятельства

Вчера, 17:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Взрыв на Сумщине: выяснены обстоятельства

Рассмотрев в ходе специального расследования все возможные обстоятельства и причины трагедии на КП «ШКЗ «Импульс», экспертная комиссия Управления Гоструда в Сумской области пришла к выводу, что основной причиной данного несчастного случая является инициация взрывоопасного вещества в ходе его взвешивания в результате механического воздействия.
Напомним, 14 марта на территории одного из цехов КП «ШКЗ «Импульс» во время взвешивания веществ произошло возгорание, в результате которого была травмирована аппаратчик приготовления смесей. Жизнь 40-летней женщины спасти не удалось.
Характеристика травмы погибшей подтверждает, что механическое воздействие на вещество имел место при попытке работницы собрать рассыпанный компонент на столе или весах в ходе выполнения его взвешивания, что категорически противоречит инструкции. Справедливость данного вывода подкрепляется результатами оценки фрагментов устройства взвешивания, оставшиеся после взрыва, — сообoает пресс-служба Управления Гоструда в Сумской области.

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