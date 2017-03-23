Взрыв на Сумщине: пострадавшим оперативно оказали медпомощь

4 мая произошел взрыв на территории завода «Звезда» в Шостке. «На территории предприятия арендовал помещение бывший глава предприятия «Элга», а ныне владелец одной из фирм в Шостке. Упомянутый гражданин, разбирал вместе с другим человеком, который не работает на территории «Звезды», посторонний предмет. Произошел взрыв и оба граждане получили травмы. Сейчас они находятся в больнице, ведутся следственно-оперативные действия», — сообщил на аппаратном совещании при главе Сумской ОГА 10 мая директор Департамента гражданской защиты населения Александр МИЛАШ.

По словам начальника управления здравоохранения Сергея БУТЕНКА, сразу же в Шостку санавиацией была выслана бригада специалистов и люди получили квалифицированную медицинскую помощь.

«Наиболее пострадавшее лицо прооперирована, мы делали все возможное, максимально пытались сохранить кисть. Кроме того, были изъяты обломки мягких тканей — лица, живота. Сейчас в обоих больных состояние стабильное», — сообщил он.