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Взрыв на Металлургов в Сумах: рассматривать дело продолжат в ноябре

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Взрыв на Металлургов в Сумах: рассматривать дело продолжат в ноябре

11 октября рассмотрение дела по ходатайству о применении принудительных мер медицинского характера в отношении сумского подрывника отложено из-за неявки одного из потерпевших. Как сообщает пресс-служба суда, следующее судебное заседание состоится в 14:30 21 ноября.
Подозреваемому К. инкриминировано ч.2 ст. 194 Уголовного Кодекса Украины (совершение преступления путем взрыва, причинение смерти человека, причинения имущественного ущерба в особо крупном размере),
Напомним, 3 января в результате взрыва, вызванного гражданином К. по месту жительства в многоэтажке по ул. Металлургов в городе Сумах, нанесен значительный ущерб жильцам дома и владельцам автомобилей.

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