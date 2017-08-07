Взрыв на Металлургов в Сумах: рассматривать дело продолжат в ноябре

11 октября рассмотрение дела по ходатайству о применении принудительных мер медицинского характера в отношении сумского подрывника отложено из-за неявки одного из потерпевших. Как сообщает пресс-служба суда, следующее судебное заседание состоится в 14:30 21 ноября.

Подозреваемому К. инкриминировано ч.2 ст. 194 Уголовного Кодекса Украины (совершение преступления путем взрыва, причинение смерти человека, причинения имущественного ущерба в особо крупном размере),

Напомним, 3 января в результате взрыва, вызванного гражданином К. по месту жительства в многоэтажке по ул. Металлургов в городе Сумах, нанесен значительный ущерб жильцам дома и владельцам автомобилей.