Вывернуть руль: как в Сумах регулируют нерегулярные перевозки.

Предприниматели переживают за бизнес и собственную безопасность

Начало февраля хорошо запомнят сумские перевозчики, осуществляющие нерегулярные перевозки в другие города Украины. Два дня подряд – 1 и 2 февраля — группа молодых людей с нашивками «Східний корпус» блокировала отправку из областного центра микроавтобусов. И если в первый день все прошло относительно мирно (если не считать потраченного времени и нервов), то 2 февраля дело дошло до драки. Перевозчики боятся не только потерять бизнес, но и за здоровье своих родных и близких. По словам перевозчиков, молодые люди из «СК» в доступной форме объяснили, что с ними будет, если они и дальше будут заниматься «нелегальным» извозом.

Переживающие за человечество молодые люди из этой общественной организации считают, что предприниматели, занимающиеся этим бизнесом, не платят налоги, не проходят мед- и техосмотр и подвергают риску пассажиров. Руководитель «Східного корпусу» в регионе Денис СОКУР заявил журналистам, что в организацию поступали жалобы на действия перевозчиков (правда, самих жалоб никто так и не увидел). Вот они и решили проверить перевозчиков, а заодно и правильность действий представителей «Укртрансбезпеки». В общем, столь пристальное внимание не на шутку встревожило тех, кто зарабатывает перевозками себе на жизнь. Тем более что в нескольких городах Украины были схожие прецеденты, которые заканчивались потерей бизнеса, также владельцы транспорта говорят о том, что место расчищается под сговорчивую фирму, которая согласна делиться заработанным с нужными людьми. Разговоры о мзде с каждой машины не новы: называется даже «такса» — 1500 грн. с каждого «Спринтера». Говорят, что городские маршрутки за «спокойствие» платят 300-500 грн., а вот кому и как — никто точно не знает.

3 февраля представители компаний-перевозчиков SanAvto, «Элит-Экспресс» и «Сервис Люкс» вышли с пикетом на пл. Независимости. Они заявили о том, что их незаконным путем пытаются вытеснить с рынка пассажироперевозок. По их словам, у них есть необходимый для занятия этой деятельностью пакет документов, медосмотр водителей и техосмотр транспорта проводится вовремя.

Мы разговаривали с представителем фирмы SanAvto Ириной ОДНОВЬЮНЕНКО, «Сервис Люкс» — Анжелой КОВАЛЕНКО и «Элит-Экспресс» — Ритой ГОЛОВАНЬ.

Для удобства в интервью мы обозначим их перевозчиками.

r: Почему Вы считаетесь «нерегулярными перевозчиками». Что вам мешает выиграть конкурс?

Перевозчики: По закону, чтобы стать регулярным перевозчиком на межобластных маршрутах, надо выиграть конкурс, объявляемый Укртрансинспекцией. Но условия этого конкурса неприемлемы для «Спринтеров», масса которого меньше 5 т, а количество мест — до 18. А по закону на маршрутах протяженностью более 150 км могут работать только автобусы с не менее чем 23 местами. «Спринтеры» же могут использоваться лишь в нерегулярных перевозках. Мы поменяли автопарк: у нас больше 20 новых машин 2011 или 2012 гг. В идеальном состоянии! Есть все разрешительные документы. Вся Европа ездит на таких!

r: Что произошло 1 февраля?

П.: Машина нашей компании, выезжающая в 10 утра, первая попала «под раздачу». Как всегда, водитель взял список пассажиров. Тогда в машине человек пять ехало. Одна девушка в аэропорт Борисполь. Когда начались эти наезды, она так испугалась, что забыла чемодан в машине. Нам пришлось отправлять машину, чтобы ее догнать под Недригайловом и отдать чемодан.

Сначала приехали транспортники во главе с начальником областной транспортной инспекции Иваном СУЛИМОЙ. Потом появились эти восемь молодых людей, которые открывали-закрывали двери, а потом внаглую зашли и говорят: «Этот транспорт никуда не едет!» Мне позвонил водитель и сказал, что ему угрожают. Я набираю 102. Через две минуты полиция была на месте. Водитель и им сказал, что этот парень мне угрожал. Полицейские подходят к представителю «Східного корпуса», а тот заявляет, что к водителю не подходил. Пассажиры кричат: «Вы что! У нас тут такое творилось! Нам машину раскачивали!» У некоторых руки тряслись. Полиция все это записала. И уехала. Как только они скрылись за углом, опять звонит водитель: вызывай полицию!» Мы понимаем, что нам надо что-то делать с пассажирами, пока они все не разбежались (никому не нужны ни эти разборки, ни перспектива никуда не уехать). Мы сделали СМС-рассылку, что у нас рейдерский захват. Надо было что-то делать.

Потом смотрели сюжеты по телевидению и не могли сдержать эмоций. В одном сюжете Иван Сулима говорит, что вообще не знает, что это за люди в черном; а во втором – показывает письмо и заявляет, что то ли они обратились к «Cхідному корпусу» (СК), то ли СК к ним… В общем, кто-то к кому-то обратился, и они пришли с проверкой. Денис Сокур рассказывал журналистам, что к нему поступает много жалоб. А меня, например, возмущают цены на электроэнергию или газ. Почему бы СК не разобраться с этой проблемой!?

r: Что было дальше?

П.: Появляются еще человек 10. Когда к этим молодым людям подходили журналисты местных телеканалов и спрашивали, что они тут делают, те отвечали, что пьют кофе, смотрят на людей и общаются. Мы посоветовали водителям их фотографировать, те сразу стали отворачиваются. Потом отводили в сторону по одному и угрожали: мол, отобьют голову… Тут же подбегает другой активист и рассказывает, «как зимой в багажнике интересно в лесу». Говорим водителям, чтобы они все фиксировали, но они говорят, что не успевают.

r: Вы полицию вызывали?

П.: Конечно. Причем по очереди. Они приезжают, фиксируют нарушения и уезжают. Маргарите (руководителю другой службы перевозок. – прим. «r») в четверг позвонили из полиции и спрашивают: «Вы 2-го числа вызывали полицию?». Она отвечает: «Да!» И вдруг слышит, что, мол, записано, что она ее вызывала, потому что ей коллекторы угрожают. Представляете?! Маргарита говорит, что это не ее вызов, что она вызывала полицию дважды – на ул. Набережная р. Стрелки и на Ильинскую, потому что молодые неизвестные люди с шевронами «Східного корпуса» блокируют выезд маршруток и угрожают водителям. При чем тут коллекторы?

По событиям 2 февраля начато уголовное дело по факту хулиганства – по драке. А знающие люди поговаривают, что у полиции есть указание «активистов» не трогать, а если будет заварушка, то брать перевозчиков. Естественно, что прямо об этом никто не говорит.

В общем, снова нас начинают блокировать. Подтянулись наши водители. Начинается перебранка и стычка. С чего началась драка, видно на видео, снятое водителями. Мальчик-«титушка» начал плевать, а потом рассказал водителю, что будет делать с его мамой, женой и детьми, в нецензурной форме. В ответ прозвучал мат. Плюнул и ударил. А когда начали снимать, то один из парней, чтобы не попасть в камеру, спиной начал уходить….

r: Представители трансинспекции документы по проверке предъявли?

П.: Иван Сулима предъявлял. Сказал, что есть график проверок и они его выполняют. Но вообще представители транспортной инспекции никогда не отмечаются в журнале проверок. В журналах у водителей, которые ведутся с 2008 г., нет ни одной отметки.

r: Как вы считаете, что все же происходит?

П.: Есть прецеденты в четырех городах – Винница, Ровно, Полтава, где вместо мелких перевозчиков «завели» крупных. Они просто «перетянули» бизнес на себя. Пока нарабатывали базу, работали параллельно, а потом — все. Вот и нас «пугают» тем, что или отожмут бизнес, или заставят платить. Говорят же, что в город хотят «завести» луганскую фирму, у которой есть 200 машин. Поэтому и транспортный конкурс «срывается». У нас сейчас был первый этап наезда – нахрапом. Обещают, что будет и второй. Информационный. Придут обеспокоенные ценами активисты и расскажут всем, что себестоимость перевозок, например, 100 грн., а с вас берут 200 грн. Не знаю, что и думать.

r: Что намерены делать?

П.: Будем обращаться в полицию с заявлениями по поводу угроз жизни, а также обращаться к народным депутатам, областной и городской власти, а также Арсену АВАКОВУ. Мы не можем безучастно наблюдать, как рушится то, что создавали годами.

В Сумской облгосадминистрации уже создана рабочая группа, она изучает ситуацию. Но примечательно, что приехавшие из других регионов проверяющие на вопросы журналистов о том, есть ли нарушения у сумских перевозчиков, отвечали, что все нормально и хорошо, нарушений нет.

Владимир КРУПЕЦКИХ, старший инспектор отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области:

«2 февраля на ул. Ильянской возникла ссора между перевозчиками и представителями общественной организации, которая наблюдала за проверкой транспортной инспекции. По данныму факту Сумским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 «хулиганство». Выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели. Идет досудебное расследование. Есть видеозапись драки».

Иван СУЛИМА, начальник управления Укртрансбезопасности в Сумской области:

- Проверки проводились согласно графику. В последние дни к ним подключились общественные организации, которые подозревают проверяющих в коррупционных связях с перевозчиками. Основаниями стало ДТП со смертельными последствиями, произошедшее не в нашей области. У нас нет альтернативы этому транспорту, чтобы добраться в Киев и Харьков. Есть регулярные автобусы с вокзала, но основную нишу занимают нерегулярные перевозчики. Этот вид перевозок не предполагает взимание денег за проезд по отдельным пассажирам, а периодичность перевозки – не чаще двух раз в неделю. Кроме того, предполагается договор между заказчиком и перевозчиком. И есть еще ряд нюансов. Есть основания заблокировать это движение, но мы беспокоимся о пассажирах.

Сейчас созданная распоряжением главы ОГА рабочая группа ищет пути решения вопроса. Состоялись уже два заседания. Если на первом звучали одни обвинения, то сегодня уже искали пути решения.

При осуществлении проверок руководствуемся Постановлением Кабмина №1567, которым утвержден Порядок осуществления государственного контроля на автомобильном транспорте. Все наши действия регламентированы. Мы хотим, чтобы перевозки осуществлялись в законодательном поле. Параллельно нарабатываем внесение изменений в транспортное законодательство.

Те, кто создавал этот бизнес, говорят, что у них есть лицензии. Но это не освобождает их от соблюдения законодательства и правил предоставления услуг. Пассажирам удобно и вроде все нормально.

В рабочую группу вошли и представители общественных организаций. Мы хотим, чтобы проверки проходили в правовом поле и их результаты признали все стороны. Мы осуществляем задачи, возложенные на нас государством. В первую очередь они направлены на безопасность. Ведь был же в прошлом году случай в другом регионе, когда водитель заснул за рулем и в результате погибли восемь пассажиров.

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ПЕРЕВОЗКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ И ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ. Я НЕ ОТЖИМАЮ БИЗНЕС.

С чего все началось.

8 января в Чернухинском районе Полтавской области легковой автомобиль ВАЗ 2110 столкнулся с микроавтобусом «Мерседес» сообщением Киев-Сумы. В результате столкновения двое пассажиров ВАЗа погибли. Водитель легковушки и ребенок-пассажир травмированы и доставлены в больницу. Предварительно известно, что в микроавтобусе было около пяти человек. Никто из них не пострадал.

После этого Советник министра внутренних дел Украины и глава общественного совета при МВД Владимир МАРТЫНЕНКО призвал Нацполицию и Госслужбу по вопросам безопасности транспорта принять меры, чтобы избежать в дальнейшем подобных трагедий.

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Мнение

Междугородные перевозки регулирует Министерство инфраструктуры, руководство города посчитало необходимым вмешаться в ситуацию.

6 февраля на аппаратном совещании мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать факты наезда на сумских перевозчиков:

- Нам надо вмешаться в ситуацию. Есть обращение к начальнику горотдела полиции. Ко мне обратилась общественная организация по поводу того, что девушку хотели побить или побили. Будем выяснять, есть ли обращение от перевозчиков. То, что видели в Интернете, как там бились, слова, которые нельзя говорить, говорили на камеру и обвиняли и обижали друг друга. А еще возле церкви стояли! Как до такого можно дойти! Меня волнует, что там был представитель госоргана, который контролирует перевозки. По-моему, если у руководителя есть проблемы с тем, что он не может провести проверку, надо обращаться в Национальную и патрульную полицию. И вместе с ней наводить порядки. Чего ты штрафуешь, а не привлекаешь общественные организации? Может, «Східний корпус» привлечь? И иди штрафуй!.. Правильно, когда ты привлекаешь тех, кто по закону может соответствующе реагировать… А то еще людей будешь бить за то, что территорию не почистили! Людей бить нельзя! Есть Закон, и по нему надо реагировать. Официально обращаюсь к начальнику горотдела полиции: наведите в городе порядок! Не можете вы — значит, будем создавать общественные отряды самообороны, как это было в 2013-2014 годах. Нельзя такого допускать, чтобы били людей. Если они ездят незаконно – прекращайте. Разбирайтесь — есть инспекция, полиция. Но чтобы нас не прославляли вот так на всю Украину. Кто-то отжимает бизнес — выясняйте! Оперативную работу проводите. Я и то уже знаю, что за предприятие хочет зайти на этот рынок — бывшее луганское, а вы не знаете. Они в Киеве хотели такое сделать, теперь сюда приехали, завтра поедут в Полтаву, Чернигов. Не должны быть Сумы очагом такой эскалации. Вроде у нас полиции нет! Разбирайтесь и держите меня в курсе!

Мы боимся. Ходим забираем детей из школы и занятий в кружках. А кто ответит за угрозы и защитит нас?

Полиция спрашивает: вы знаете, кто у них главный? А разве это должна выяснить не она?

Денис Крикунов, «Панорама» №8