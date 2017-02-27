Выплаты ко Дню Победы в разных странах (инфографика)

В Украине по случаю Дня Победы участники войны получат по 400 грн, а семьи погибших — по 500 грн. Из всех постсоветских стран самые большие пособия получают ветераны в Казахстане — около 1500 долларов. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.