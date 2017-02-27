Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.05 Пятница

Выплаты ко Дню Победы в разных странах (инфографика)

Сегодня, 13:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Выплаты ко Дню Победы в разных странах (инфографика)

В Украине по случаю Дня Победы участники войны получат по 400 грн, а семьи погибших — по 500 грн. Из всех постсоветских стран самые большие пособия получают ветераны в Казахстане — около 1500 долларов. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.

Напечатать Письмо автору Просмотров 67 Комментариев 0

читайте также
Великий пост 2017 (инфографика)
Великий пост 2017 (инфографика)
27.02.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 27.02.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 247 Комментариев 0
Обстрелянное перемирие: месяц в зоне АТО (инфографика)
Обстрелянное перемирие: месяц в зоне АТО (инфографика)
23.02.2017, 16:04 Новость
Панорама Панорама 23.02.2017, 16:04 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 60 Комментариев 1
Румынское правительство под давлением народа капитулировало
Румынское правительство под давлением народа капитулировало
23.02.2017, 07:42 Новость
Панорама Панорама 23.02.2017, 07:42 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 176 Комментариев 0
Годовщина расстрела Майдана в цифрах (инфографика)
Годовщина расстрела Майдана в цифрах (инфографика)
22.02.2017, 17:06 Новость
Панорама Панорама 22.02.2017, 17:06 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 81 Комментариев 0
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
21.02.2017, 10:25 Новость
Панорама Панорама 21.02.2017, 10:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 361 Комментариев 16
«Покращення» по всем фронтам (инфографика)
«Покращення» по всем фронтам (инфографика)
16.02.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 16.02.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 414 Комментариев 1
Трампология в действии
Трампология в действии
14.02.2017, 12:26 Новость
Панорама Панорама 14.02.2017, 12:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 128 Комментариев 0
Где в Украине живут холостяки (инфографика)
Где в Украине живут холостяки (инфографика)
14.02.2017, 11:26 Новость
Панорама Панорама 14.02.2017, 11:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 287 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«Мы делаем общее великое дело…»
10.05.2017, 12:38
admin adminych admin adminych 10.05.2017, 12:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 523 Комментариев 0
Опросы

При каких обстоятельствах вы обращаетесь к врачам?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
Вчера, 18:43
admin adminych admin adminych Вчера, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 124 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 59 Комментариев 0
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 78 Комментариев 0
последние комментарии
Федор Цурков к материалу
Интерьер в стиле поп-арт
Мне нравится такой стиль, одну из комнат думаю сделать именно так. Уже и подходящую мебель подыскал в хорошем магазине, читал ...
08.05.2017, 19:44
Федор Цурков к материалу
Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха
Хорошая статья, правильно обустроить рабочее место - гарантировано качественная работа сотрудника.
08.05.2017, 19:42
Ирина Попова к материалу
Интерьер в стиле поп-арт
Ярко и стильно - интересный вариант
08.05.2017, 19:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII