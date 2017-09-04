Выпили и понеслось: как горе-охранник на Сумщине трактор потерял

С временной площадки, где хранится колесная сельскохозяйственная техника, исчез трактор МТЗ-80. Кроме того, исчез и охранник, который присматривал за техникой.

В Роменский отдел полиции с сообщением о краже обратился заместитель руководителя отдела безопасности одного из сельскохозяйственных предприятий района. Он рассказал: с помощью специального устройства служба охраны определила местонахождение похищенного трактора. В результате технику нашли брошенной на произвол судьбы в соседнем селе Черниговской области.

Работники полиции, проверив полученную информацию и проведя ряд розыскных мероприятий, установили личность похитителя — им оказался 34-летний пропавший охранник.

В содеянном подозреваемый признался и рассказал об обстоятельствах совершения преступления. Вечером того дня, когда он заступил на смену, к нему пришел его односельчанин и предложил «выпить». Едва друзья выпили по несколько рюмок, как охраннику позвонила его знакомая и попросила помочь перевезти дрова. Мужчина согласился и, не задумываясь, покинул свое рабочее место. Более того, будучи навеселе, он сел за руль чужого трактора, и вместе с товарищем поехал в деревню. Однако цели своей поездки товарищи не добрались: покинув технику, пошли пьянствовать к приятелю из местных, которого случайно встретили по дороге к знакомой.

Сейчас в отношении горе-охранника следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Мужчине грозит до пяти лет заключения, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области