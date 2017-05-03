Панорама / сумы / новости / события / комментарии
06.05 Суббота

Выборы на Сумщине: лидеры определены

03.05.2017, 14:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Выборы на Сумщине: лидеры определены

30 апреля на Сумщине проходили выборы органов местной власти в четырех территориальных общинах. В них приняли участие 16078 избирателей, что составляет 40,7% от общего количества избирателей ОТГ. Голосование проходило на 54 избирательных участках Сумщины. Чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на ход проведения голосования и результаты выборов, не зафиксировано.
По предвартельным результатам голосования определены новоизбранные лидеры громад. Ими стали: в Краснопольской ОТГ — Юрий Яремчук (БПП «Солидарность»), в Бочечковской ОТГ — Светлана Граченко (БПП «Солидарность»). Михаил Мельников, который балатувався при поддержке этой партии получил самый большой мандат доверия от избирателей Вильшанской ОТГ. В Кролевецкой ОТГ победил действующий мэр Кролевца Александр Бобровицкий (партия «Укроп»).
Явка избирателей по состоянию на 20.00:
Бочечковская сельская ОТГ Конотопского района — 49,8%
Кролевецкая городская ОТГ Кролевецкого района — 34,3%
Краснопольская поселковая ОТГ Краснопольского района — 41,5%
Ольшанская сельская ОТГ Недригайловского района — 61,1%, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
Краснопольская ОТГ объединила Краснопольский, Угроедский поселковые советы и четыре сельские: Самотоивский, Осоивский, Хмелевский и Чернетчинскй. На ее территории живет около 27 000 жителей. В ее составе 53 населенных пункта. На должность главы претендует 7 кандидатов, в депутаты 16.
В Ольшанскую объединенную территориальную общину вошли сельские советы: Великобудковский, Деркачевский, Зеленковский, Козельненський и Ольшанский. Последнее село стало центром ОТГ. На ее территории проживает около 6000 жителей. Здесь 1 кандидат баллотировался на пост главы и 21-в депутаты. Работало 9 избирательных участков.
Бочечковская ОТГ насчитывает 10 сел, входящих в 4 сельских советов: Бочечковский, Казацкий, Хижняцкий и Сахновский. Населения общины составляет почти 5500 человек. Всего по общине работало 7 участков.
Кролевецкая ОТГ, по информации портала объединенных общин Украины, насчитывает 27 106 человек. К этой ОТГ входит кроме райцентра 2 сельские советы — Грузчанська и Реутинский. Всего 6 сел. Всего на время выборов здесь работало 18 участков.
Сегодня на Сумщине создано 14 ОТГ. Всего в пределах Сумской области до конца года должны создать еще 35 ОТГ

Напечатать Письмо автору Просмотров 137 Комментариев 1

читайте также
На Сумщине живут 1,1 млн человек
На Сумщине живут 1,1 млн человек
18.04.2017, 16:10 Новость
Панорама Панорама 18.04.2017, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 139 Комментариев 0
На Сумщине предлагают издать книги о выдающихся земляках 3 фото
На Сумщине предлагают издать книги о выдающихся земляках
07.04.2017, 16:33 Новость
Панорама Панорама 07.04.2017, 16:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 62 Комментариев 0
Из Сум в Ташкент отправились 2 компрессора
Из Сум в Ташкент отправились 2 компрессора
06.04.2017, 11:18 Новость
Панорама Панорама 06.04.2017, 11:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 158 Комментариев 0
Граница на Сумщине под контролем
Граница на Сумщине под контролем
23.03.2017, 15:17 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 64 Комментариев 0
И в Сумах откликнулось: облсовет завтра будет заседать
И в Сумах откликнулось: облсовет завтра будет заседать
14.03.2017, 12:39 Новость
Панорама Панорама 14.03.2017, 12:39 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 135 Комментариев 0
Николай Лушпиенко: «Ми не можемо сповільнювати темпи роботи!» (фото) 3 фото
Николай Лушпиенко: «Ми не можемо сповільнювати темпи роботи!» (фото)
03.02.2017, 16:04 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 16:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 172 Комментариев 0
Скандал: предприятие на Сумщине подозревают в переплате
Скандал: предприятие на Сумщине подозревают в переплате
30.01.2017, 10:18 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 10:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 366 Комментариев 0
Сумщина стала больше ввозить, чем экспортировать
Сумщина стала больше ввозить, чем экспортировать
20.01.2017, 13:15 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 96 Комментариев 0
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | 03.05.2017, 22:23

    Банда потрошенко-яйценюковского ВОРЬЯ у власти готовится к ВЫБОРАМ, укрупняя участки для облегчения их ФАЛЬСИФИКАЦИИ. А баранам-садомазохистам (видящим РЕАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ), вешают лапшу на уши рассказывая сказки об улучшении жизни. Когда уже народ начнёт делать ВЫВОДЫ по РЕАЛЬНЫМ делам, а не жувать лапшу с ушей?
    Эта СВОРА у власти НАЕБ_ЛА народ на выборах, обещая закончить АТО за 2 недели, ГРАБИТ его уже 3 года, вывевши Украину на ПЕРВОЕ место по КОРРУПЦИИ в мире, сделала НИЩИМ, подняв в РАЗЫ цены и тарифы, а бараны-садомазохисты ПРОДОЛЖАЮТ собирать ЛАПШУ НА УШАХ.
    САДОМОЗАХИСТЫ, проголосовавшие за Потрошенко-Яйцеголового СВОРУ, вы собираетесь менять этих МРАЗЕЙ у власти? И сколько ещё эти БАРАНЫ будут терпеть своих КРАДУНов, прикрывающихся ШАТУНами, с которыми СОВМЕСТНО РАЗВОРОВЫВАЮТ и ВАЛЯТ Украину.
    Очередной пример ПОСОБНИЧЕСТВА фашисту Путину:
    «Укргаздобыча» в декабре 2016г. заказало у России через ПРОКЛАДКУ «Техпромсервис Лтд» (уже замеченной на ВОРОВСТВЕ) оборудование газовых месторождений на 188 млн грн. — система «Прозорро». Эти МРАЗИ отказали под любыми предлогами ВСЕМ кто предлагал на 10-25% ДЕШЕВЛЕ, пропихивая СВОЕГО посредника. И так МАРОДЁРЫ у власти КИДАЮТ недогруженные УКРАИНСКИЕ предприятия (типа ПО «Фрунзе» и другие), способные выполнять такую работу, и ПОМОГАЮТ ФАШИСТАМ, ОТБИРАЯ у Украины и народа из Бюджета десятки миллиардов через субсидии (через ЗАВЫШЕННЫЕ тарифы). Это происходит уже ПОСТОЯННО и в НАГЛУЮ. И за это ПОСОБНИЧЕСТВО ФАШИСТАМ, ГРАБЁЖ народа и ЛОЖЬ эта провластная СВОЛОЧЬ имеет 900 000 грн.зарплаты и выписывают себе премии в 1000 000 грн. Российские банки уже КОНТРОЛИРУЮТ 40% финансов Украины вместо 20% три года назад.
    Из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них ХОРОШИЕ дела, а за ЛЖИВЫЕ ОБЕЩАНИЯ воров, коррупционеров и уголовников — теперь ВЕСЬ народ жуёт эту ЛАПШУ с ушей ВИНОВНИКОВ «торжества» ЖИЗНИ ПО НОВОЙ. А для этого МАРОДЁРЫ у власти сделали ВСЁ чтобы в новой полиции был ОДИН новый полицейский из ПЯТИ, а ЧЕТЫРЕ старых МЕНТА (САБОТИРУЯ ВСЕ действия Саакашвили и его команды, которая вывела Грузию на ПЕРЕДОВЫЕ позиции в МИРЕ) для СОХРАНЕНИЯ ВОРОВСКОГО РЕЖИМА при их власти и их ЖИЗНИ ПО НОВОМУ. И чтоб народ ОТВЛЕЧЬ от жувания НОВЫХ ГНИЛЫХ сухарей при ЖИЗНИ ПО НОВОМУ этой БАНДЫ МАРОДЁРОВ, их Пшонко-Луценко КРУТИТ БЕСКОНЕЧНЫЙ МЫЛЬНЫЙ сериал (как Санта-Барбара) о НЕУЛОВИМОМ и НЕНАКАЗУЕМОМ Януковиче, которого уже СНЯЛИ С РОЗЫСКА и которого они СПЕЦИАЛЬНО ВЫПУСТИЛИ (как сказал сам Аваков в феврале 2014г. — у людей память то КОРОТКАЯ) чтоб потом ВОЗГЛАВИТЬ его ВОРОВСКИЕ СХЕМЫ и зажить ПО НОВОМУ. Ведь уже ТРИ ГОДА 95% ИСПОЛНИТЕЛЕЙ воровских схем БЕЗНАКАЗАННО ПРОДОЛЖАЮТ ВОРОВАТЬ у народа для НЫНЕШНИХ временщиков у «власти». Так же делал и Путин для своих ЛОПУХающихся.
    Кто-то ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2.
    Когда эта БАНДА почувствовала приближение их КОНЦА и приближение возможности попадания ЗА РЕШЁТКУ, то вспомнила о повышении зарплат рабочим (а не только себе ДАРМОЕДАМ) и о другой ЛАПШЕ, которую ВЕШАЛИ на выборах. Сладкими обещаниями о двойном повышении мин.зарплаты (взамен ТРЁХКРАТНОГО ОБНИЩАНИЯ) БАНДА Порошенко-Яценюка УСПОКАИВАЕТ народ чтобы он не сносил этих МАРОДЁРОВ-чинуш, за их ВОРОВСКИЕ МИЛЛИОННЫЕ декларации (после 1.11.16г.) где они ЖИРУЮТ (подымая МНОГОКРАТНО СЕБЕ зарплату) и сколько этот КОРРУПЦИОННЫЙ МУСОР НАКРАЛ с Бюджета и на лоббистских ВЗЯТКАХ, СДИРАЯ ПОСЛЕДНЮЮ ШКУРУ с народа. Поэтому Потрошенко и задерживал со своей БАНДОЙ подачу декларации, пихая «законы», уменьшающие борьбу с коррупцией. Резкое повышение мин.зарплаты повышает цены и ИНФЛЯЦИЮ, приведя к новому ОБНИЩАНИЮ народа и ДОБИВАЕТ экономику. БАНДУ ГЕТЬ!!! 14.04.16г. КОНТРреволюция янучар, возглавляемая потрошенко-яйценюковскими МАРОДЁРАМИ, РАЗМНОЖАЮЩИМИ КОРРУПЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕВАНШ, СПЕЦИАЛЬНО НАРУШИВ Конституцию (ст.6, 19, 83, п.9 ст.106) для «назначения» НЕЛИГИТИМНОГО кабмина Гройсмана (коалиции НЕТ или есть с членами БАНДЫ Януковича). Эти падонки ВНОВЬ восстановили БЕСПРЕДЕЛ Януковича к Законам. Смерти «Небесной СОТНИ» и тысяч солдат помножены на НОЛЬ МАРОДЁРАМИ у власти.
    Как там ОФШОРЫ Порошенко поживают, что открыл он ПОСЛЕ избрания, как и его шестёрок в «кабмине» Гройсмана?! Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, продолжая покупать за госденьги через СВОИ фирмы (как януковский Бойко НЕФТЕвышки) оборудование в 1,5 раза дороже за рубежом (поднимая чужую экономику и заваливая украинскую), а не загружать наши предприятия работой. 841 страница ведомостей получения ВЗЯТОК (на 2,5 млрд.$) от ПРУ Януковича ПРОЧИСТИТ мозги ленивцам думать головой и напрягать память на выборах, увидев в ней фамилии МАРОДЁРОВ у власти. «Порошенко ХУЖЕ Януковича» сказал Шабунин (возглавляет ОБЩЕСТВЕННУЮ АНТИкоррупционную организацию) в передаче «Левый берег» – наконец ДОШЛО, а то ранее надеялись на что-то.
    Иуда Ющенко говорил, чтобы ПОБОРОТЬ коррупцию надо ОТДЕЛИТЬ бизнес от власти, а его КУМ Порошенко делает всё НАОБОРОТ, начав с себя НАРУШАТЬ Законы ещё c 1999г., продолжив в 2005г. и РАЗОШЁЛСЯ по полной сейчас. Послушав этих МАРОДЁРОВ у власти, получается, что одно это ВОРЬЁ является проукраинским, а ВСЕ недовольные ими и ВЕСЬ народ – это АГЕНТЫ КРЕМЛЯ.
    Эта порошенки-яценюки показали себя на всю Украину как рекетиры-воры ещё в 2005г., РАЗВАЛИВ демократич. коалицию – 70% народа это ЗАБЫЛИ (как и БАНДИТИЗМ Януковича до 2005г. забыли на выборах 2010г., РАЗВЕРНУВ Украину с РАЗВИТИЯ в сторону ДЕГРАДАЦИИ). Еще в марте 2014г. для ЛЕНИВЫХ политологи МНОГОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛИ что в «Ударе» и у «Солидарности» Порошенко НАИБОЛЬШЕЕ количество перебежчиков из януковской шайки УГОЛОВНИКОВ-ВОРОВ.
    Это на выборах НЕ ДОШЛО до 70% украинцев (хоть предупреждал НЕ РАЗ и не один год), которые НЕ УМЕЮТ судить по РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ и потом, как и ранее рассказывают, что им ХРЕНОВО жить. Эти 70% ЛЕНИВЦЕВ и собирателей ЛАПШИ НА УШАХ вместо человека, УВЕЛИЧИВШЕГО на 70% доход Бюджета за полгода в 2005г., выбрали ВОРОВ, которые этому всячески мешали, ОБВОРОВЫВАЯ Бюджет – теперь это больное ВОРЬЁ и ХАПАЕТ по полной («живуть по новому»), РАЗВАЛИВАЯ экономику и РАЗРУШАЯ Украину с правопорядком в ней, стремясь к своей ДИКТАТУРЕ. Точно также восток в 2010г. вместо премьера, СПАСШЕГО их от замерзания (фантастически развернув транспортировку газа с запада на восток страны) зимой 2009г., выбрал УГОЛОВНИКА, помогавшего Путину, который ОТКЛЮЧАЛ газ – в итоге БЕСПРЕДЕЛ Хунты Януковича («почую кожного» кого ще не обокрал) и ВОЙНА. Только при приходе к власти Тимошенко (кандидат ЭКОНОМИЧЕСКИХ наук – не проФФеСор) с 90-х годов экономика начинала 3 раза РАСТИ (и даже после мирового кризиса, ЛЖИВО списанного на её), при остальных тормозила и ПАДАЛА – это для ленящихся собирать ИСТИННЫЕ результаты. При непроведении сейчас ВНЕОЧЕРЕДНЫХ выборов Президента наступят НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ и она не успеет спасти экономику (олигархи с Путиным ОБНАГЛЕЮТ) – ЗАУЧИТЕ эти СЛОВА чтобы потом не жалеть как «луганДон» с Крымом что НЕ ОБРАЩАЛИ на них внимания.
    «В Порошенко народ Украины выбрал ВСЁ то, ПРОТИВ чего ВЫСТУПАЛ МАЙДАН» — сказал ведущий ток-шоу «Чёрноё зеркало» Киселёв на «Интере» 30.05.14г.. И он на 100% ПРАВ. Эта порошенковско-яценюковская БЕЗГРАМОТНАЯ лицемерная СВОРА лживых МАРОДЁРОВ, связанная с Януковской БАНДОЙ и ВОЗГЛАВИВШАЯ эту пирамиду, ПОМОГАЕТ Путину ВАЛИТЬ экономику Украины и ПРИКРЫВАЯСЬ войной пытаются ПОБОЛЬШЕ набрать кредитов (которые НАРОДУ ОТРАБАТЫВАТЬ) чтоб их РАЗВОРОВАТЬ, РАЗМНОЖАЯ КОРРУПЦИЮ — о чём уже НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛ эту СВОРУ посол США и др.. Эта шайка «Блока ПОДЛОГО Порошенка» и Яценюка, возглавившего «антиНародный Фронт» олигархов против народа Украины, ПОСТОЯННО НЕ ВЫПОЛНЯЮТ и ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ Законы, СПОНСИРУЯ БАНДУ «луганДона» через СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ документы, ОБОГАЧИВАЯСЬ на КОНТРОБАНДЕ с ФАШИСТАМИ. Потрошенко как УЧЕНИК Януковича и ЗАЛОЖНИК Путина (через фабрику в России как и Янукович через участие в КГБ), прошедший «обучение» по ВОРОВСТВУ и ВРАНЬЮ в БАНДЕ-кабмине Януковича для потрошения Бюджета, делает ВСЁ чтобы стать ОЛИГАРХОМ (а народ быть ЧЕРНЬЮ – как говорил Янукович) путём ПРОДОЛЖЕНИЯ дела «учителя», ВОЗГЛАВИВ бывшее януковское ворьё, КРЫШУЯ ВСЮ их (и свою) БАНДУ и НАРУШАВШИХ Законы «судей» чтобы ШАНТАЖИРУЯ ихними «подвигами» заставлять принимать им НЕЗАКОННЫЕ и УГОДНЫЕ ему решения, пытаясь пропихивать в Конституцию ДИКТАТОРСКИЕ возможности через РУЧНОЕ управление януковским ЛЖИВЫМ «конституционным судом» и ВЫПУСКАТЬ титушек-УГОЛОВНИКОВ с МЕНТАМИ, раздававшими им автоматы для расстрела людей (планируя что ПРИГОДЯТСЯ ему), ЗАПРЕЩАЯ СВОБОДУ СЛОВА на независимых каналах «3S.tv» (ПАДОНКИ у власти включили БЕСПРЕДЕЛ и требовали «штраф» ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, чем ХУНТА Януковича с канала «TVI»), «112.ua» под разными БРЕДОВЫМИ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ причинами ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ему служб (ВСЁ как при Януковиче и Кучме), запрещают единственный АНТИпутинский ТВканал «Дождь». Самодовольный экономический ПЕНЬ ЯценюкоГройсман успешно ПРОДОЛЖАЕТ дело вора Азарова, крышуя ВОРОВСТВО (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МАССОВОГО ВОРОВСТВА Бюджета старой и НОВОЙ «властью» ОЗВУЧЕНО руководителем ФИНИНСПЕКЦИИ Украины Гордиенко и ОФОРМЛЕНО актами, которые ПРЯЧЕТ нынешняя «власть») и ОЛИГАРХОВ с РАЗВОРОВЫВАНИЕМ ОГРОМНЫХ сумм с ОБОРОННЫХ средств на ПОДДЕЛКАХ по ЗАВЫШЕННЫМ в разы ценам. Аваков методами Захарченко-Януковича успешно садит НЕУГОДНЫХ и НЕВИНОВНЫХ, крышуя ВОРЬЁ (и своё что КАЧАЕТ ГАЗ с УКРАИНСКИХ недр – вот почему мы и платим за газ на 30% БОЛЬШЕ чем за импортный, а должны в 3 раза меньше). Прокуратура ПороЛуцеШокина (назначает Порошенко) крышует януковское и олигархическое ВОРЬЁ, пихая за решотку НЕУГОДНЫХ и ПАТРИОТОВ (раскрывающих КОРРУПЦИЮ и КОНТРОБАНДНЫЕ схемы ВЕРХУШКИ «власти»), опасаясь ВОЗМЕЗДИЯ за МАРОДЁРСТВО, ФАЛЬСИФИЦИРУЕТ доказательства и ПРЯЧЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УБИЙСТВ на Майдане. МАРОДЁРЫ у власти ПРОДОЛЖАЮТ действовать методами БАНД Януковича и Кучмы. В результате — ВЗРЫВЫ в офисах партий «Свободы» и «Батькивщины» и авто Парасюка — чтоб не мешали КРАСТЬ. Полный САБОТАЖ и ВРЕДИТЕЛЬСТВО реформам Саакашвили, препятствующего РАЗВОРОВЫВАНИЮ , приХватизации Одесского Припортового Завода и разгоняющего КОРРУПЦИОНЕРОВ от власти. Давно понятно зачем Аваков СПЕЦИАЛЬНО (как он сказал) ВЫПУСТИЛ Януковича с приближёнными – чтобы ВОЗГЛАВИТЬ их БАНДУ МУСОРОВ с ТИТУШКАМИ и КРЫШЕВАТЬ их ВОРОВСКИЕ СХЕМЫ. Силовые структуры МАРОДЁРОВ, шестерившие ЯНУКОВИЧАМ, ещё БОЛЬШЕ стали ПРЕПЯТСТВОВАТЬ журналистам РАСКРЫВАТЬ КОРРУПЦИЮ внутри этих структур и НАПАДАЮТ на них титушками-уголовниками. В итоге ПРИБЫЛЬ бизнеса Порошенка ВЫРОСЛА в 7 РАЗ, а у народа УПАЛА В РАЗЫ. Накравши денег и очистив карманы народа планируют ДЛЯ СЕБЯ и ОЛИГАРХОВ выставить на продажу по ДЕШЁВКЕ сотни миллионов гектар ГОСУДАРСТВЕННОЙ земли с ГОСпредприятиями и РАСТЯГИВАЮТ по карманам ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НЕЗАМЕНИМЫЕ ОБОРОННЫЕ предприятия без которых НЕВОЗМОЖНА ОБОРОНА Украины, а ранее обвинявли в этом ХУНТУ Януковича. И за такое МАРОДЁРСТВО эта свора ПОДНЯЛА в 2016г. себе зарплату в 4-8 раз БОЛЬШЕ чем обычным робочим. В Кабмине министров от Порошенка БОЛЬШЕ чем от Яценюка, то ОСНОВНОЕ ЗЛО идёт от Потрошенко — ВОРОВАТЬ хочется, а РАЗВИВАТЬ страну ни у МАРОДЁРОВ ни у их шестёрок УМА НЕ ХВАТАЕТ. Порошенко, ХОРОНЯ Гонгадзе, НЕ ЖЕЛАЕТ дальнейшего расследования и ЗАМЕТАЕТ СЛЕДЫ, ведущие на Кучму с Медведчуком , которых СМЁЛ НАРОД в 2004г. и которые СДАЮТ Украину в Минске Путину как и кучу заводов с предприятиями в Россию при Кучме (заказавшего Черновола), КРЫШУЯ этих УГОЛОВНИКОВ от тюрьмы и продолжая ВОРОВСКОЕ дело Януковича с ЗАЩИТОЙ интересов организаций фашистской РОССИИ.
    Я не буду платить этой ШАЙКЕ ВОРОВ у «власти», накрутившей себе НИ ЗА ЧТО (вернее — за НАРУШЕНИЕ Законов) 200% прибыли и поднявшей цену до 6900 гривен за 1000 куб.м газа (что дополняют АЗОТОМ для УВЕЛИЧЕНИЯ объёма), когда импортный газ ПОДЕШЕВЕЛ уже на 30% и приближённым предприятиям отдают на 1500гр. ДЕШЕВЛЕ, а директор «Укргазовидобудування» ГРЕБЁТ через зарплату с надбавками 900 000 гривен в МЕСЯЦ (наконец Тимошенко ПОДТВЕРДИЛА). Эта шайка НАРУШАЕТ Законы Украины, а цена УКРАИНСКОГО газа ВМЕСТЕ С ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКОЙ до газплиты (даже через ВСЮ Украину) и ПРИБЫЛЬЮ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 2000 гривен за тыс.куб. (я РАБОТАЮ в этой отрасли). И это, потому что Порошенко на выборах спонсировал Фирташ, который признался под присягой на Суде в Австрии, а народ теперь ПОВТОРНО ОПЛАЧИВАЕТ долг Фирташа в 24 млрд. гривен (януковская БАНДА списала ему этот долг), которые тот НЕ ВЫЛАТИЛ «НАФТОГАЗУ». Народ ГРАБЯТ и ВРУТ НАГЛО, а «суды» РУЧНЫЕ януковские. Мне НАДОЕЛО ВРАНЬЁ о субсидиях (через которые олигархи ОБВОРОВЫВАЮТ страну), которые НЕ КОМПЕНСИРУЮТ ПОВЫШЕНИЕ цен на еду, одежду, лечение и т. д. – на ОБНИЩАНИЕ.
    «Власть», опасаясь за свою дальнейшую БЕЗНАКАЗАННОСТЬ (как и ОБЕСПЕЧИВАЕМАЯ ими БЕЗНАКАЗАННОСТЬ БАНДЫ Януковича), пытается ЛАПШОЙ НА УШИ народу ОЧЕРНИТЬ патриотов в ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ отрядах, команду Саакашвили, «Свободу» БРЕДНЯМИ по акции у Парламента, неугодный «Укроп», «Самопомич» и «Батьківщину» НЕЗАКОННО уволив (суд закрыл СФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ дело) её Министра экологии, который ВЕРНУЛ народу 5 месторождений газа от януковских воров. И ничего удивительного, ведь ШЬЮТ ДЕЛА критикующим власть ТЕМИ ЖЕ МЕТОДАМИ теже ЯНУКОВСКИЕ ШЕСТЁРКИ, которых возглавили порошенко-яценюки. Шьют дела ПАТРИОТИЧЕСКИМ силам, РАСКРЫВАЮЩИМ воровские СХЕМЫ власти, но не членам БАНДЫ Януковича и своей, ПРИКРЫВАЯ их ПОКАЗУХОЙ с ЛИПОВЫМИ арестами, отпуская ВОРОВ на волю С НАГРАБЛЕННЫМ, выплатив им за «арест» счетов уже 6 млн.гр. с наших карманов при СНЯТИИ арестов с счетов ОЧЕРЕДНОГО УГОЛОВНИКА ХУНТЫ Януковича. Эти ПАДОНКИ через Путина ЗДАЮТ «луганДон» УГОЛОВНИКАМ Януковича Ахметову и Бойко, которые ДОКУМЕНТАЛЬНО должны сидеть в ТЮРЬМЕ ещё в 2001г. + новое ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЕ их ВОРОВСТВО – да о таком «управлении» РАБАМИ они даже и не мечтали при Януковиче, ФАШИСТ Путин получает ЧТО ХОЧЕТ.
    Вот потому и НЕ ПИХАЛ Янукович в тюрьму своих УЧЕНИКОВ этих порошенко-яценюков, которые также НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ни старых, ни новых Законов.
    МУСОР у власти РАЗВОРОВЫВАЕТ Украину — о таких «результатах» я ПРЕДУПРЕЖДАЛ ранее САДОМАЗОХИСТОВ и ИДИОТОВ Украины ещё 27.06.14г. в ссылке:
    rama.com.ua/sumskoy-oblsovet-vyidelil-2-mln-grn-na-materialno-tehnicheskoe-obespechenie-batalona-militsii-i-voennosluzhashhih/
    и 28.10.14г. в ссылке:
    rama.com.ua/obnovitsya-li-verhovnaya-rada-ukrainyi-i-naskolko-infografika/ .
    Идиотам НЕ ДОШЛО и они ПОВТОРНО наступили на ГРАБЛИ. Тупые НЕ УЧАТСЯ даже НА СВОИХ ошибках.
    И ОСНОВНОЕ количество людей (с КОРОТКОЙ ПАМЯТЬЮ и НЕ ЧИТАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ-ПЕРВОИСТОЧНИКИ, Законы, постановления, решения власти, решения и действия кандидатов, а собирают лапшу на уши из рекламы ОБЕЩАНИЙ по ТВ и пользуются «испорченным телефоном» со слухами) становятся на выборах обезьянами с гранатами, голосуя за тех, кто их ГРАБИТ. Так что эти люди ВИНОВАТЫ, что потом их глупость РАСХЛЁБЫВАЮТ ВСЕ НЕОДНОКРАТНО, ВИНОВАТЫ в своём выборе, что потом гибнут ТЫСЯЧИ ДОСТОЙНЫХ людей, а для пришедших к власти «война — мать родная». Этой ШАЙКЕ МАРОДЁРОВ уже НЕ ДОВЕРЯЮТ 90% украинцев. Этот МУСОР должен СЕСТЬ В ТЮРЬМУ! Мы объявили БОЙКОТ сладостям «ROSHEN» ещё с 2005г. из-за КОРРУПЦИИ, РЕККЕТА и ВОРОВСТВА их хозяина. БОЙКОТ должен быть ТОТАЛЬНЫМ и для ФАШИСТСКОЙ России и для шаражек БАНДЫ Януковича (АТБ и др.).
    «Ми готуємося та чистимо зброю»: Ярош відреагував на затримання Корбана.
    Тимошенко МОЛЧАЛА и ЖДАЛА когда до народа ДОЙДЁТ НЕСПОСОБНОСТЬ и ГНИЛОСТЬ своры Порошенко-Яценюка – «НЕ ДОШЛО через голову» на выборах 2014г., «ДОЙДЁТ через ноги» после ОБНИЩАНИЯ при «жизни по новому».
    Несмотря на временных МАРОДЁРОВ у власти (внутренних ВРАГОВ) мы ОБЯЗАНЫ ВСЕГДА выйти на защиту Украины от ВНЕШНИХ врагов и от их провокаций. Готовится НАДО НЕПРЕРЫВНО.
    Единственный правовой способ ОТСТРАНЕНИЯ безграмотных МАРОДЁРОВ от власти – это ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ Президента с Верховной Зрадой (по НОВОМУ Закону, что ОБЕЩАЛА их коалиция) и война НЕ ПОМЕХА (в 2014г. они были при масштабной войне) ибо существует ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ власти, а НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ страны ЧАСТО проводят выборы, отсеивая более БЫСТРЫМИ темпами ГНИЛОЙ МУСОР из власти, а южная Корея садит в тюрьму даже при их власти, потому и живут ЛУЧШЕ. А чем дольше ПОМЕШАННЫЕ на деньгах МАРОДЁРЫ находятся у власти, тем всё больше экономика входит в БЕЗПОВОРОТНЫЙ ШТОПОР и страна оказывается БЕЗ ПРАВОПОРЯДКА. Они не понимают что, УТОПИВ страну, они УТОНУТ с ней, но надеются смыться. Чем БЫСТРЕЕ народ УДАЛИТ МАРОДЁРОВ из власти — тем МЕНЬШЕ шансов у ФАШИЗМА Путина. Этих ПАДОНКОВ надо СРОЧНО ВЫТАЛКИВАТЬ из власти, ибо они законно НЕ УЙДУТ, зная, что после выборов их ждёт ТЮРЬМА, как бы они не оттягивали свою АГОНИЮ, пересаживая своих ТУПЫХ ШЕСТЁРОК в креслах. ВИДНО им не хватает ума не доводить народ до МАЙДАНА (крышка чайника уже СКАЧЕТ) – Януковичам не хватило.
    НАУЧИТЕСЬ делать выводы и судить ПО ДЕЛАМ, если хотите ЖИТЬ ЛУЧШЕ.
    ЛЮБУЮ власть надо народу ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ под КОНТРОЛЕМ и на КОРОТКОМ поводке. КОНТРреволюция НАСТУПАЕТ через РАЗМНОЖАЮЩИХ КОРРУПЦИЮ МАРОДЁРОВ у власти и заложника Путина, а революция должна уметь себя ЗАЩИЩАТЬ.
    И запомните: под ЛЕЖАЧИЙ камень вода НЕ ТЕЧЁТ!
    Можем опоздать, россияне уже ОПОЗДАЛИ.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 501 Комментариев 0
Опросы

Что для вас 9 Мая?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Выборы на Сумщине: лидеры определены
Банда потрошенко-яйценюковского ВОРЬЯ у власти готовится к ВЫБОРАМ, укрупняя участки для облегчения их ФАЛЬСИФИКАЦИИ. А баранам-садомазохистам (видящим РЕАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ), вешают ...
03.05.2017, 22:23
Анна Янчук к материалу
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
Думаю, с такими людьми надо поступать точно так же, как и они поступают с животными. А ещё лучше, с их ...
03.05.2017, 12:42
Анна Янчук к материалу
Сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники
Не понимаю этих переносов типа понедельник 8 мая сделаем выходным, но в субботу 13 мая придется его отработать. Какой смысл? ...
03.05.2017, 12:39
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII