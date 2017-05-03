Выборы на Сумщине: лидеры определены

30 апреля на Сумщине проходили выборы органов местной власти в четырех территориальных общинах. В них приняли участие 16078 избирателей, что составляет 40,7% от общего количества избирателей ОТГ. Голосование проходило на 54 избирательных участках Сумщины. Чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на ход проведения голосования и результаты выборов, не зафиксировано.

По предвартельным результатам голосования определены новоизбранные лидеры громад. Ими стали: в Краснопольской ОТГ — Юрий Яремчук (БПП «Солидарность»), в Бочечковской ОТГ — Светлана Граченко (БПП «Солидарность»). Михаил Мельников, который балатувався при поддержке этой партии получил самый большой мандат доверия от избирателей Вильшанской ОТГ. В Кролевецкой ОТГ победил действующий мэр Кролевца Александр Бобровицкий (партия «Укроп»).

Явка избирателей по состоянию на 20.00:

Бочечковская сельская ОТГ Конотопского района — 49,8%

Кролевецкая городская ОТГ Кролевецкого района — 34,3%

Краснопольская поселковая ОТГ Краснопольского района — 41,5%

Ольшанская сельская ОТГ Недригайловского района — 61,1%, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

Краснопольская ОТГ объединила Краснопольский, Угроедский поселковые советы и четыре сельские: Самотоивский, Осоивский, Хмелевский и Чернетчинскй. На ее территории живет около 27 000 жителей. В ее составе 53 населенных пункта. На должность главы претендует 7 кандидатов, в депутаты 16.

В Ольшанскую объединенную территориальную общину вошли сельские советы: Великобудковский, Деркачевский, Зеленковский, Козельненський и Ольшанский. Последнее село стало центром ОТГ. На ее территории проживает около 6000 жителей. Здесь 1 кандидат баллотировался на пост главы и 21-в депутаты. Работало 9 избирательных участков.

Бочечковская ОТГ насчитывает 10 сел, входящих в 4 сельских советов: Бочечковский, Казацкий, Хижняцкий и Сахновский. Населения общины составляет почти 5500 человек. Всего по общине работало 7 участков.

Кролевецкая ОТГ, по информации портала объединенных общин Украины, насчитывает 27 106 человек. К этой ОТГ входит кроме райцентра 2 сельские советы — Грузчанська и Реутинский. Всего 6 сел. Всего на время выборов здесь работало 18 участков.

Сегодня на Сумщине создано 14 ОТГ. Всего в пределах Сумской области до конца года должны создать еще 35 ОТГ