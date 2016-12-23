Выборы на Сумщине: гуртом і батька легше бити

В Сумской области 18 декабря прошли первые выборы в объединенные громады

18 декабря на Сумщине прошли выборы в новые объединенные громады. Это стало возможным благодаря процессу децентрализации власти, который начался два года тому назад. Мы попытались разобраться в том, как непросто проходит децентрализация на Сумщине и кто сражается за места руководителей и депутатов новых громад

Идеал по-украински

«Да знаем мы все эти сказки — такое у нас было еще при коммунистах — сельсоветы укрупняли, рассказывали, как теперь будет хорошо. Так и сейчас рассказывают, только на самом деле ничего хорошего не будет»,- говорит Ольга, бухгалтер одного из сельсоветов Белопольщины. Недоверие, которое царило в зале районной рады, где проходила встреча глав сельсоветов с районным руководством по поводу создания новых громад, казалось, можно было потрогать руками, настолько оно было явным и неприкрытым. Белопольчане в этом недоверии не одиноки – реформу децентрализации встретили с опаской по всей Украине. Хотя как раз самодостаточная громада в представлении украинских реформаторов должна удовлетворять большинство потребностей жителей именно в пределах громады. Конечно, это должно происходить за счет экономической деятельности на ее территории, т. е. иными словами громада должна кормить себя сама. Но ведь в большинстве нынешних громад проживает не больше 2 тыс. человек, значительная часть которых — пенсионеры. Такие громады накормить никого не смогут — отсюда и возникла идея объединения громад. С советским принципом «укрупнения» сельсоветов реформа децентрализации не имеет ничего общего – ведь тогда любым материальным ресурсом в рамках хоть одного совета, хоть нескольких реально распоряжались представители партаппарата.

Налоги в объединенной громаде в идеале должны покрывать затраты на содержание медицины, образования, дорожной сети и службы правопорядка – «громадської варти». Процесс передачи части налогов громадам начался в 2015 г. – теперь в их бюджет поступает 60% налога на доходы физических лиц, 25% экологического налога, 100% единого налога, 100% налога на прибыль предприятий и учреждений коммунальной собственности и 5% от продажи подакцизной продукции, а также платежи от дохода на недвижимость, ставку которой местные власти могут устанавливать самостоятельно. В идеале громада также должна получить возможность владеть землями, которые входят в ее территорию.

Реформа также предусматривает, что центр одной из новых громад должен стать центром нового госпитального округа, а в каждом из остальных центров громады округа должны быть открыты или сохранены фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, в которых будет предоставляться первичная медпомощь. В центре новой громады должна создаваться опорная базовая школа, в которую детей из других сел будут довозить школьные автобусы. Там должен появиться мини-центр административных услуг – после этого, чтобы зарегистрировать, к примеру, право на приобретенную недвижимость, не нужно будет ехать в райцентр. В центре громады должен появиться полицейский участок и центр «громадської варти». Поскольку закон теперь позволяет объединяться громадам разных нынешних районов, то после окончания процесса объединения нынешнее административно- территориальное деление областей изменится. Впрочем, уже сейчас раздаются голоса о том, что нужно разрешить объединяться громадам из разных областей. Но пока это просто идеи.

Долго запрягают — быстро едут

Облсовет Сумской области утвердил перспективный план объединения громад еще в 2014 г. Однако недоверие к реформе было настолько велико, что в 2015 г. в области была создана только одна громада – Березовская в Глуховском районе. А вот в во второй половине 2016 г. процесс создания громад резко ускорился – за август–октябрь на территории области появилось сразу 15 новых громад, в которых теперь проживают 86 тыс. человек, что составляет около 8% населения области.

Кому-то может показаться, что такой взрывной процесс объединения громад — результат давления со стороны властей. Но ее представители вместе с представителем Офиса реформ, который отвечает за проведение децентрализации, уверены, что это стало возможным благодаря тому, что главы сельсоветов увидели, что объединения дают громадам только выгоду.

Деньги и свобода

Березовская громада Глуховского района тому наглядный пример. «В 2015 г. бюджет всех сел, которые входили в громаду, составлял примерно 20 млн грн. А после объединения он практически удвоился – и это еще не предел», — рассказывает Надежда АРТЕМЕНКО, голова объединенной громады. Конечно, дополнительные средства не взялись из воздуха – из областного бюджета громада получила почти 1 млн грн., еще 1 млн грн. выделил Государственный фонд регионального развития. Руководство громады быстро осваивает искусство привлечения инвестиций и получения грантов от международных организаций. «Один из швейцарских проектов, занимающийся развитием громад, уже вложил средства в реконструкцию водопровода в селе Слоут, которое входит в громаду на условиях софинансирования с нашей стороны. Теперь нам предложили совместное финансирование для приобретения контейнеров для вывоза мусора, ангара для складирования пластиковой тары», — рассказывает Надежда Артеменко.

Действительно, полученные средства идут в основном на улучшение социальной сферы объединенной громады. В Березе в августе 2016 г. активно ремонтировалось здание бывшего дома культуры, часть которого запланировали отдать под центр админуслуг. В сотне метров от центра шел ремонт средней школы, которая впервые за последние 20 лет получила на эти цели 760 тыс. грн. Для первоклассников там специально сделали подарок — оборудовали класс европейского уровня комфорта. Активно ремонтировали и Слоутскую школу, которая по решению руководства должна стать базовой для громады. Областной бюджет выделил на это 1,5 млн грн., еще почти 800 тыс. грн. предоставила сама громада. За счет громады провели и ямочный ремонт внутренних дорог. Об этом рассказал исполняющий обязанности старосты сел Иващенково, Кривенково и Шакутивщина Василий ПУГАЧ. «Меньше стало бюрократии, работать стало намного легче», — утверждает он. В целом же руководители громады излучали уверенный оптимизм — очевидно, они впервые почуствовали, что от именно от их усилий зависит благополучие громады. Жители громады, со своей стороны, также стали более требовательными

Нешуточные страсти

Объединение громад – процесс очень непростой и болезненный для многих руководителей нынешних сельсоветов и части чиновников. Они резонно опасаются потерять власть и контроль над распределением финансовых потоков в отдельно взятом районе. Ведь до объединения громад конкуренция среди местных элит ограничивалась одним сельсоветом, в котором часто все было схвачено и за все заплачено. После объединения все может измениться – лидер бывшей соседней громады теперь может оказаться авторитетнее и более привлекательным для электората. Поэтому вокруг объединения громад кипят нешуточные страсти — очень часто обсуждается несколько вариантов объединения, а дискуссии иногда перерастают в ругань и рукоприкладство. Так, в октябре 2016 г. на сессии Верхнесыроватского сельсовета Сумского района бурно обсуждался процесс объединения то ли с громадой Великого Бобрика Сумского района, то ли с селами Самотоевка и Осоевка Краснопольского районов. В результате председатель сельсовета Алла АЛЕКСАНДРОВА, поддерживавшая вариант объединения с Бобриком, оказалась в больнице, пострадав предположительно от рук сторонников объединения с громадами из соседнего района. Процесс создания Ричкивской объединенной громады в Белопольском районе сначала затормозился из-за незаконных решений сельсовета в с. Павловка, а потом и вовсе остановился — выборы в ней так и не были назначены. Теперь обсуждается новый вариант объединения – возможно, без Павловки, а выборы в громаде в лучшем случае смогут состояться не раньше весны.

Кто следующий

Если объединить прогнозы чиновников и представителей Офиса реформ, то на Сумщине к весне может появиться еще с десяток новых объединенных громад. Соответственно, выборы в них могут быть назначены на конец марта-апрель 2017 г. В Путивльском районе может появиться одна объединенная громада, которая сформируется вокруг районного центра. Над этой идеей активно работает мэр Путивля, в прошлом депутат облсовета от «Батьківщины» и Партии регионов Александр ВОЛКОВ. В Роменском районе может появиться громада с центром в Андрияшевке. На основе Кролевецкого района могут возникнуть две громады, центр одной из которых будет в Бурыни. Столько же громад может появиться и в Конотопском районе – предположительно, центр одной будет в с. Бочечки, а второй – в Дубовязовке. В Недригайловском районе кроме Недригайловской ОТГ может появиться отдельная Вильшанская громада. На севере Лебединского района намечается появление Штеповской громады – возможно, это даст начало своеобразному «ренессансу» Штеповки, которая до 60–х годов ХХ в. была райцентром.

Для поддержки объединения громад на Сумщине в 2016 г. было выделено около 6 млн грн.

Цитата Анатолий ТКАЧУК, директор по науке и развитию Института гражданского общества: «Благодаря децентрализации, в громадах происходит переход от патернализма к нормальному процессу, когда в громаде они сами решают свои проблемы. К сожалению, некоторые из тех, кто, сидя в парламенте, называют себя патриотами и радикалами, на самом деле неокоммунисты, потому что не желают уничтожить патернализм, а хотят быть «благодетелями» и раздавать «блага» за покорность. Поэтому они пытаются остановить этот процесс. Не получится».

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Сергей Бондаренко, «Панорама» №52