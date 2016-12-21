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Введены ограничения на движение между Сумской и Полтавской областями

Сегодня, 07:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Введены ограничения на движение между Сумской и Полтавской областями

В связи со значительным разрушением дорожного покрытия и с целью обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования Т-19-04 Белополье-Терны-Липовая Долина-Гадяч, Служба автомобильных дорог в Полтавской области в соответствии с п,10 ст.12 Закона Украины «Об автомобильных дорогах» и постановления Кабинета Министров Украины от 27.06.07 №879 «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования» с 25.01.17 ввела ограничения транзитного грузового автотранспорта, масса которого превышает 10 тонн, на участке от км 89+100 к 104+450 или от границы Сумской и Полтавской областей до пересечения с автодорогой О1702014 Гадяч-Сватки-Синівка и О1702015 Гадяч-Великие Будища.
Указанное ограничение будет снято после выполнения работ по текущему среднему ремонту автомобильной дороги Т-19-04 Белополье-Терны-Липовая Долина-Гадяч, которые планируется выполнить в 2017 году, — сообщает пресс-служба САД в Сумской области.
Служба автомобильных дорог в Сумской области просит водителей быть внимательными при планировании поездок, и учитывать указанные ограничения.

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