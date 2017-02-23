Вторая мировая война: участники и потери (инфографика)

8 мая 1945 года подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии. В Европе 8 и 9 мая проходят различные памятные мероприятия — торжественные собрания, встречи с ветеранами, смотры исторической военной техники, возложение цветов и венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.

Подробнее об участниках и потерях в одной из самых кровопролитных войн в истории смотрите в инфографике РИА Новости Украина.