Всему не верьте: гороскоп на 10 мая

Появится больше взаимопонимания и теплоты в общении с ближайшими родственниками. Однако сегодня не следует безоговорочно верить всему, что говорят, так как практически каждому человеку в этот день будет свойственно значительно приукрашать информацию.

Овен:

Овнам сегодня окажутся под силу даже те дела, которые долгое время казались невыполнимыми. Вы и сами не замените, как качественно и быстро осуществите уборку в стенах своего дома, устраните завал из ненужных вещей и без сожалений удалите из собственных мыслей воспоминания о неудачном романе.

Телец:

Тельцам сегодня не представится шанс снять с себя маску серьёзного и рассудительного человека. Только так, тщательно контролируя свои слова и неукоснительно следуя этикету, вы сможете завоевать уважение солидного родственника.

Близнецы:

Близнецы 10 мая допустят досадную ошибку в процессе общения с противоположным полом. Человек, которому вы открыто продемонстрируете свою симпатию, произнесёт всего несколько слов, и вы поймёте, что внешность порой бывает очень обманчива.

Рак:

Раки сегодня испытают ряд небольших проблем со здоровьем. Вы откажетесь от принятия каких-либо медикаментов, так как появление своего недуга вы спишите на вчерашний праздник с обилием калорийной еды и спиртного.

Лев:

Львы проведут этот день в спокойной семейной обстановке. Вам не захочется покидать пределы дома, так как на лицах родных вы прочитаете готовность вступить в диалог и желание заняться совместными видами отдыха.

Дева:

Девы сегодня по-философски будут относиться ко всем неурядицам, возникающим в супружеских отношениях. Вы простите своей второй половинке и хамство, и бесконечные придирки к сказанным вами словам, так как решите, что не стоит требовать тактичности от человека, который проснулся в дурном настроении.

Весы:

Весы 10 мая 2017г будут во всём полагаться на благосклонность Судьбы. Столь смиренное отношение к жизни вы изберёте по очень банальной причине (в момент, когда вами владеет апатия и точка, проще всего сказать — пусть происходящее идёт без вашего участия).

Скорпион:

Скорпионам сегодня очень опасно создавать вокруг себя какие-либо загадки и тайны. В момент, когда вы захотите скрыть от близких сущий пустяк, члены вашей семьи заподозрят вас в «преступлении» и начнут контролировать все ваши слова и поступки.

Стрелец:

Стрельцы проведут этот день с огромной пользой для своего здоровья. Во время поездки на природу вы будете от всей души веселиться, а затем займётесь активными видами спорта, которые подарят вам заряд бодрости и позитива.

Козерог:

Козерогам в этот день не стоит предпринимать попытки достучаться до какого-то конкретного человека. Всё, что вы скажете или оформите в виде послания, ваша зазноба проигнорирует или поднимет на смех.

Водолей:

Водолеи сегодня задумаются о том, как внести в свою жизнь комфорт и уют. Чтобы ваше личное пространство стало просторней, вы всерьёз задумаетесь о переезде и приступите к подробному изучению рынка недвижимости.

Рыбы:

Рыбам грозит лишь одна проблема — отсутствие ярких эмоций и свежих впечатлений. Вечером вы решите разнообразить свою унылую жизнь и отправитесь на поиски приключений в ночной клуб или на дружескую вечеринку.