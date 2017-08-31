Всем бы так: как в Сумах обустраивают микрорайоны (фото)

«Мы любим свой район и мы очень дружные», — заявила одна из активисток и тем самым объяснила, как жителям удалось за деньги местного и государственного бюджета реализовать множество проектов. На Добровольной утепляют УВК, обустраивают современное футбольного поля, роледром с тренажерами и сквер отдыха. Есть задумка и в реализации новых проектов – обустройство сквера выпускников и медиотеки.

До конца года в учебно-воспитательном комплексе заменят окна и утеплят фасад и заменят крышу. На эти работы из городского бюджета выделено 5 млн грн.

В рамках общественного (партиципаторного) бюджета за 1,5 млн грн. обустроен роледром и сквер. Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ, объекты готовы на 80%: осталось установить тренажеры на подготовленной площадке.

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