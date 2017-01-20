Все получится: гороскоп на 24 января

24 января 2017 года будут отлично удаваться дела, связанные с коллективной работой. Кроме того, сегодня есть смысл записаться в спортзал, посетить массажный салон или провести другие мероприятия, связанные с красотой и здоровьем.

Овен:

Овнам много радости в этот день доставит общение со своим давним знакомым. После того, как вы обменяетесь новостями и обсудите всё, что произошло с каждым из вас, это общение плавно перетечёт в небольшое застолье.

Телец:

Тельцы 24 января одержат крупную победу на личном фронте. Сегодня вам удастся наконец завоевать внимание человека, к которому вы давно испытывали живой интерес и чьё расположение всегда казалось вам лишь заоблачной мечтою.

Близнецы:

У Близнецов день пройдёт крайне непродуктивно. Всё, что вы успеете сегодня осуществить — это пара домашних дел и многочасовая переписка в социальных сетях со своими друзьями и со случайными собеседниками.

Рак:

Ракам в этот день предстоит оказаться во главе какого-то коллектива. Не пытайтесь давить на этих людей, ведь, как известно, судьба каждого из тиранов заканчивалась на редкость печально.

Лев:

Львам сегодня захочется в очередной раз привлечь к себе общественное внимание. С этой целью вы отправитесь на запланированное мероприятие, предварительно выбрав сногсшибательный наряд и сделав просто немыслимую причёску.

Дева:

Девы сегодня смогут многому научиться. Вы поймёте, что нельзя замыкаться в себе, когда все вокруг ждут от вас открытого и дружелюбного поведения, а также сможете понять, что жить с обидой в душе вредно для собственного здоровья.

Весы:

Весы посвятят этот день решению проблем младших членов семейства. За повторением скучнейших школьных дисциплин вы и заметить не успеете, как день подойдёт к своему логическому завершению.

Скорпион:

Скорпионам захочется провести сегодняшний день наедине со своими размышлениями о смысле жизни. Отправив близких членов семьи по гостям, вы возьмёте к руки какой-то умный «трактат» и приступите к его неторопливому изучению.

Стрелец:

Стрельцам в этот день суждено пережить целый ряд мелких затруднений. Высока вероятность, что окажется под угрозой срыва составленный вами план провести эту субботу вдали от родных и от утомительных домашних обязанностей.

Козерог:

Козероги сегодня захотят побаловать себя изысканными удовольствиями. Сначала вы отправитесь в ресторан и отведаете блюдо экзотической кухни, вслед за чем посетите салон, где получите сеанс массажа и примите расслабляющие СПА-процедуры.

Водолей:

Водолеям сегодня есть смысл довериться своей обострившейся интуиции. Если вы последуете всему, что вам будет нашёптывать «шестое чувство», итоги этого дня вас приятно удивят и несказанно обрадуют.

Рыбы:

Рыбы 24 января 2017 будут безуспешно пытаться доказать всем вокруг своё моральное превосходство. Чтобы не выглядеть нелепо и смешно, не встревайте в спор, который вам не по плечу, и не пытайтесь доказать свою правоту человеку, обладающему куда большими знаниями и опытом.