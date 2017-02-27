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Все по-взрослому: фестиваль в Сумах (фото)

Вчера, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама

18 марта в Сумах стартовал нынешний сезон Всеукраинского фестиваля «City work fest». На базе Сумского межрегионального высшего профессионального училища состоялась образовательная профориентационная игра «Город, где работают дети». Участниками мероприятия стали юные сумчане в возрасте от 2 до 18 лет вместе с родителями и гости областного центра.
На территории учебного заведения был развернут городок, где дети овладевали азами более 80-ти профессий (пожарных, строителей, повара, автослесари, мантажникы, бариста, пекари и многие другие). В «City work fest» все по-взрослому: юные участники акции получали паспорт, трудовую книжку и заработную плату при прохождении профессиональных площадок. А заработанные «гривники» тратили в магазине сладостей и подарков, — сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области

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