Все по плану: отключения в Сумах

Из-за ремонтных работ на воздушной линии и электрооборудовании, подключением новых абонентов 10 августа в областном центре обесточат ряд улиц.

С 8:00 до 12:00 света не будет в селе Н. Песчаное, ул. Луговой, ул. Озерная, ул. Михайловская, ул. Абрикосовый, ул. Рябиновая (дома №№ 1-13, №№ 4-12)

с 13:00 до 16:00 — по ул. Нахимова (дома №№ 33-85).

Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.